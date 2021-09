BELLUNO - Pochi infermieri in Italia? Arrivano i rinforzi dall'estero, come è accaduto per Asca. La rsa di Agordo ha già assunto un infermiere ucraino e presto ne arriverà anche uno albanese. Dopo l'approvazione dell'emendamento Paolin da parte della commissione Affari Sociali, che l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2022, è stata estesa ulteriormente la possibilità per le rsa di assumere personale sanitario e sociosanitario proveniente da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati