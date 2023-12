FONZASO (BELLUNO) - È in gravi condizioni un 59enne trevigiano che lavora per una ditta di derattizzazione rimasto vittima di un incidente sul lavoro e trasportato in elicottero al Cà Foncello di Treviso dopo essere caduto da una scala all’interno dell’azienda Goland Gorzagri di Fonzaso.



L’INCIDENTE

Una giornata lavorativa come tante, quella di ieri, alla Gorzagri di Fonzaso. Questo almeno fino alle 11.30 quando un operaio di 59 anni di Treviso è precipitato da una scala. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, operaio di una ditta esterna della trevigiana che si occupa di derattizzazione, stava operando all’interno dell’azienda Gorzagri che si occupa di suini. Intorno alle 11.30, mentre l’operaio era in cima ad una scala intento ad operare su alcune scaffalature, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe scivolato e finito a terra. Una caduta di tre metri, lui disteso a terra sul pavimento. Immediata la chiamata al 118 che ha quindi inviato l’ambulanza dell’ospedale di Feltre.



LE CONDIZIONI

L’uomo, dopo essere stato intubato e stabilizzato dal personale del 118 del Santa Maria del Prato di Feltre, è stato caricato sull’ambulanza e trasferito nel piazzale della Sportful, il luogo più vicino ed idoneo per l’atterraggio in sicurezza dell’elicottero. Il trevigiano è quindi stato caricato a bordo e portato in codice 3, quindi grave, all’ospedale Cà Foncello di Treviso. Attualmente l’uomo è ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata.



LE INDAGINI

Oltre ai sanitari dell’ospedale di Feltre ed ai carabinieri della stazione di Feltre, sul posto è giunto anche il personale dello Spisal. Sarà infatti importante capire cosa sia accaduto in quei minuti, ossia se ci sia stata una banale caduta finita purtroppo con un ferito grave oppure se vi siano responsabilità di terzi. Inoltre, il personale dello Spisal, dovrà accertare se l’operaio avesse utilizzato tutte le sicurezze e le precauzioni necessarie per un lavoro “in altezza”.



L’AZIENDA

L’azienda Goland è una realtà imprenditoriale consolidata che ha sede a Fonzaso, ma che ha poi diversi siti produttivi nel territorio feltrino e non solo. Nata nel 1940 dalla famiglia Gorza, nel ’53 apre il primo allevamento di galline, grazie all’intraprendenza di Luigi. Vista la sempre crescente richiesta di carne, l’azienda apre un centro suinicolo a Riese Pio X e poi, nel ’78, trasforma l’allevamento avicolo di Fonzaso anch’esso in un centro suinicolo. Da qui sarà una crescita costante per questa realtà imprenditoriale che nel 1992 passa di mano: Luigi cede il testimone al figlio Attilio.