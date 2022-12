Incendio nelle cantine del condominio: in ospedale 4 intossicati dal fumo

BELLUNO- Sabato sera, poco prima delle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mier a Belluno per un incendio divampato nelle cantine di un condominio: quattro persone portate in ospedale per aver respirato del fumo. Evacuato il condominio. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza 2 autobotti e 9 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, sviluppatesi all’interno di una delle stanze delle cantine di circa 6mq che hanno bruciato delle masserizie messe a deposito. Le quattro persone, che nelle prime fasi dell’incendio hanno respirato del fumo, sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem e poi trasferite in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare la stanza e areare i locali ripristinando la sicurezza dello stabile. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 1 circa.