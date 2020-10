Incendio in alta quota: baita divorata dalle fiamme, mistero sulle origini del rogo

PASSO GIAU (BELLUNO) - Incendio di una baita nella notte oggi in prossimità del passo Giau, il valico alpino delle Dolomiti a oltre 2200 metri di quota, che collega la Val Boite e la Val Cordevole in provincia di Belluno nel territorio del comune di Colle Santa Lucia. La segnalazione, arrivata alla sala operativa del 115, è stata fatta da un passante, che ha notato il fumo. I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno spento del tutto gli ultimi focolai, che nella notte hanno completamente bruciato la struttura, una volta utilizzata dai pastori come ricovero temporaneo. Il rustico era privo di collegamento elettrico e i proprietari l’avevano utilizzato l’ultima volta qualche settimana fa. Le cause dell’incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Arabba. Le operazioni di bonifica sono terminate alle 11 circa.



Ultimo aggiornamento: 11:51

