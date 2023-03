BELLUNO - Segnalata da Forbes: grazie ad un tuffo nell'intimo in bamboo, adatto anche alle taglie forti, Giorgia Ferrais, bellunese di 29 anni, è tra i cento innovatori d'Italia under 30 nella categoria "retail & e-commerce". A dirlo è Forbes, il magazine più famoso al mondo per classifiche della leadership imprenditoriale. Con la socia Sonia si è inventata "Latte the label": «Non c'era un prodotto da indossare davvero tutti i giorni, comodo, sostenibile, ma allo stesso tempo cool. Le uniche possibilità sembravano essere reggiseni di pizzo super leziosi oppure capi basici davvero poco invitanti». Nel 2021 ha deciso: «Facciamolo, colmando questo buco di mercato». Tra le primissime persone a cui si è rivolto il progetto, provando e riprovando i modelli, si è messa pure lei, e dopo quasi un anno di lavoro nelle retrovie ha lanciato il brand: «Ho avuto la conferma che questa esigenza non era solo mia/nostra, ma di migliaia di altre donne».

DONNE NORMALI

L'obiettivo di Giorgia, insomma, è stato quello di celebrare la normalità piuttosto che inseguire la perfezione: «Non solo proponendo taglie che arrivano fino alla XL, ma tenendo ben presente che non esiste solo un tipo di corpo o una forma di seno, per creare qualcosa che fosse donante e avvolgente». Da bellunese che ama la sua terra e le passeggiate tra i boschi, Giorgia non dimentica l'importanza del rispetto della natura: la lingerie è in fibra di bamboo (certificato Oeko-tex e Fsc): «Si tratta di una pianta che cresce molto velocemente e per farlo necessita di pochissima acqua - precisa - non ha parassiti naturali e quindi non richiede pesticidi, e, per finire, rispetto alla media, è capace di eliminare molta anidride carbonica». «Il sentirsi sexy parte dall'essere a proprio agio con quello che si indossa sono sempre parole di Ferrais ed è arrivato il momento di cambiare il paradigma mettendo al centro non tanto il capo d'abbigliamento in sé, ma quanto bene ti fa sentire. Un corpo che si sente abbracciato ed esaltato diventa naturalmente più bello. Non è quello che si indossa l'importante, ma l'attitudine che sa tirare fuori in te». Fino a ieri i prodotti "Latte" l'intimo - rigorosamente di artigianato italiano e venduto per il momento solo online - si sono rivolgono ad un pubblico femminile. Ma da aprile anche gli uomini saranno accontentati, con una linea dedicata.

BELLUNO NEL CUORE

«Sono nata e cresciuta a Mussoi, dove ho frequentato la scuola materna e le elementari. Poi il liceo linguistico "Renier" e la triennale in Interpretariato e comunicazione presso lo Iulm, a Milano, e la magistrale in International Management all'Università Cattolica». Così si presenta Giorgia che già ha lavorato in ufficio nella ambito beauty e nella redazione di un magazine specializzato nella moda e nel lusso. Fino all'attuale autonomia nel lavoro. «Nel 2013 sono partita da Belluno alla volta di Milano, che è sempre stata il mio sogno - ricorda -. Fin da piccola, infatti, ho avuto un rapporto conflittuale con Belluno, l'ho sempre sentita troppo stretta per me, per le mie passioni e le mie ambizioni. Soprattutto durante l'adolescenza ho sofferto il fatto di vivere in un contesto troppo spesso chiuso mentalmente e giudicante, così come il fatto che non fosse esattamente una cittadina a misura di giovani». Dopo nove anni all'ombra della Madonnina qualcosa è cambiato in Giorgia (la cui mamma Elisabetta lavora in segreteria a Palazzo Rosso, ndr.): «Quando torno a Belluno ritrovo uno stile di vita più sano e tranquillo, fatto di ritmi meno frenetici, di sostanza e non di apparenza. È un ritorno all'ovile che mi permette di riflettere sulle cose davvero importanti della vita. Belluno, insomma, rimarrà la mia confort zone».