ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Laste di Rocca Pietore. Corre l'anno 1970. L'allora quindicenne Margherita Baldissera vive in questo minuscolo paese delle Dolomiti Agordine con la famiglia. Le distanze dai grandi centri urbani sono considerevoli, lassù a quegli anni non ci sono i trasporti, e andare a studiare in collegio è oltremodo impegnativo, anche per i costi. Così la giovane, con in tasca la licenza media, accompagnata dalla mamma, arriva in via Cesare Battisti ad Agordo dove c'è un salone di parrucchiera. Qui leggono il cartello "cercasi apprendista". Tra le due basta uno sguardo di sintonia e si presentano alla titolare Elvira Parissenti. Così inizia l'avventura lavorativa di quello che è oggi il "Salone di bellezza Margherita" che insieme al "Centro Benessere" conta una superficie di 400 metri quadri e si avvale di 10 collaboratrici.



LA FORMAZIONE

Ma per arrivare a tutto questo ci sono ben 53 anni di storia che meritano di essere approfonditi. Nei primi anni di apprendistato, Margherita condivide sia l'attività lavorativa che la vita privata con la titolare del salone. Infatti Elvira ospita la giovane nel suo appartamento. Passano gli anni e Margherita arricchisce l'esperienza "sul campo" con la conoscenza tecnica del mestiere frequentando per alcuni anni la scuola internazionale Pivot Point di Oderzo nonché diverse accademie fra cui Londra, Parigi e Spagna, frequentando anche molti corsi di perfezionamento, fra cui il percorso "Da manager a leader" di Padova, della durata di oltre un anno.



LA SFIDA

Siamo al 1982 quando Margherita Baldissera, dopo il matrimonio con Armando, rileva l'attività da Elvira, iniziando così ufficialmente negli stessi locali la sua avventura imprenditoriale. Il lavoro va bene e così dopo qualche anno Baldissera decide di fare il grande passo: spostare la sede dell'attività, anche se solo di pochi metri, con l'acquisto dei locali nella centralissima piazza Libertà, attuale sede. Nasce così il salone Margherita. Ma la bellezza per l'imprenditrice agordina non si limita alle acconciature uomo - donna, e così intuisce e porta avanti il progetto che di li a breve (siamo nel 2006) si concretizza con l'acquisto degli stessi locali dove la stessa imprenditrice inizia 36 anni prima la sua attività lavorativa. Qui nasce il "Centro benessere". Attualmente, le due realtà si trovano una di fianco all'altra e sono comunicanti, arrivando così alla concretizzazione di un sogno lungo più di 50 anni. Certo, Margherita non ha fatto tutto questo da sola.



LA SQUADRA

C'è la famiglia e ci sono le collaboratrici, che oggi sono 10, e tutte donne, molte delle quali di lungo corso e altre più giovani. Per loro, un attività costante di formazione con personale specializzato che arriva periodicamente nei locali, mentre per Margherita sono frequenti le trasferte romane all'accademia Paul Mitchel e in altri luoghi di formazione.



IL PREMIO

Il curriculum degli attestati e delle qualifiche ricevute per l'imprenditrice agordina sarebbe lunghissimo. Segnaliamo uno dei più recenti, e probabilmente tra i più prestigiosi: il riconoscimento di "maestro artigiano" conferitole nel 2021 da Confartigianato Belluno. Anche nel periodo di lockdown causato dall'emergenza Covid, Margherita e il suo staff hanno approfittato del periodo di chiusura per conseguire una formazione in videocall su nuove metodologie e tendenze di lavoro, con una cura particolare alla tematica della sicurezza. Oggi Margherita Baldissera la possiamo trovare tutti i giorni nel suo salone di bellezza, assieme al suo affezionato team, a realizzare acconciature probabilmente con lo stesso entusiasmo e passione che aveva 53 anni fa. Sarà questo uno dei motivi del successo? (C.F.)