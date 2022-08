ALTIVOLE - È la prima infermiera donna ad aprire un punto prelievi Butterfly in Veneto e il 18 settembre inaugurerà il suo centro medico e punto prelievi ad Altivole, diventando imprenditrice dopo due anni di duro lavoro. Erika Casagrande vuole lanciare un messaggio: incoraggiare quelle donne con il desiderio di diventare imprenditrici a non arrendersi mai e lottare sempre per affermarsi nell'imprenditoria femminile.



LE DIFFICOLTA'

«Sono infermiera dal 2016, sono una mamma di tre bambini e dopo aver lavorato sodo durante la pandemia, ho deciso di aprire il mio punto prelievi e centro medico. Avevo deciso di aprire in provincia di Vicenza, dove ho svolto principalmente la mia attività di tamponi Covid, soprattutto nelle aziende private. Avevo trovato l'immobile idoneo dove aprire, acquistato la licenza, ma a metà giugno mi ritrovo senza un immobile perché chi doveva affittarmelo retrocede» racconta Erika. Ma lei non si è arresa. «Mi sono rivolta subito alle istituzioni che mi hanno aiutato e sostenuto. Non ho mai mollato e non mi sono mai arresa, sebbene abbia avuto momenti di sconforto. Ho visto in un attimo i miei sacrifici svanire per la poca affidabilità di alcune persone. Essere donna e affermarsi nell'imprenditoria femminile oggi non è facile».

Erika, però, non si è mai data per vinta, ha lottato, ha chiesto aiuto alle istituzioni e ora, dopo varie ricerche, apre il suo centro medico a San Vito d'Altivole, in uno studio di fisioterapia di un altro giovane imprenditore, Alberto Garatti, che si è subito attivato per affittarle l'immobile.



L'INAUGURAZIONE

L'inaugurazione del nuovo punto prelievi e dell'ambulatorio di Erika sarà il 18 settembre alle 18. «Ringrazio la Regione Veneto e Alberto Garatti. Sono la prima Infermiera donna ad aprire un punto prelievi Butterfly in Veneto: Butterfly Lab è il nuovo network nella sanità privata di punti prelievo, un laboratorio di analisi privato che si caratterizza nel mercato di riferimento per il servizio al cliente e l'attendibilità nelle analisi di laboratorio e refertazione con la possibilità di prenotazioni online. Sono orgogliosa di far parte di questo gruppo di lavoro» continua Erika, che vuole lanciare un messaggio alle donne con la voglia di diventare imprenditrici.



IL MESSAGGIO

«Purtroppo esiste ancora la discriminazione tra uomo e donna e nel lavoro siamo ancora in una posizione inferiore rispetto ad un uomo. Non arrendetevi mai, anche quando il percorso si rivela pieno di ostacoli tra burocrazia e persone poco affidabili. La determinazione vi porterà soddisfatte all'obiettivo». Un obiettivo che Erika ha raggiunto dopo anni di lavoro, tanto coraggio e numerose richieste d'immobili, visto che un ambulatorio e un centro prelievi richiede un locale con determinate caratteristiche tecniche.Le istituzioni e la sua determinazione l'hanno aiutata ad esaudire il suo desiderio, a riscattarsi, e ora è pronta ad inaugurare il suo sogno diventato realtà.