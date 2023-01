Venezia. Alessandra Carrer di Alessandra Salone vince il Premio Wella Donne Cuore e Testa. «Per 20 anni a Miss Italia»

VENEZIA - Il 30 gennaio a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati, durante la cerimonia “Arti e professioni dell’eccellenza italiana - Premio Wella ai migliori saloni italiani” Alessandra Carrer di Alessandra Salone ha ricevuto il Premio Donne Cuore e Testa.

IMPRENDITRICE VENEZIANA

Alessandra Carrer è un'imprenditrice delle zone del veneziano. Da anni si contraddistingue per la qualità erogata dal suo salone e per la passione dimostrata nel dare impulso al settore con molte iniziative per sostenere i colleghi. Stilista di fama internazionale, per vent’anni ha partecipato a Miss Italia e ad oggi è coordinatrice del gruppo AHS del Veneto. Per colleghi e associati è un punto di riferimento costante, non smette di innovarsi e rinnovare i servizi nel proprio salone che si estendono anche all’estetica. Il riconoscimento premia la dedizione e passione nel suo lavoro, ma soprattutto il rispetto per gli altri. Donna Cuore e Testa è il titolo perfetto della sua storia professionale.

Il Salone Alessandra è punto di riferimento per chi desidera affidare la propria immagine a mani di grande esperienza abbracciando il mondo della cura estetica a 360°. Professionalità, gentilezza e simpatia miscelati con l'ambiente sono il "carburante" di Alessandra e dei suoi collaboratori