Un forte scoppio e poi le fiamme: paura alla ditta Galvalux

PIEVE DI CADORE - Un botto, udito a Pieve di Cadore, intorno alle 17.30 di oggi, 6 gennaio, ha fatto temere il peggio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco: l'emergenza arrivava da Tai, dalla ditta Galvalux, storica azienda che opera nei trattamenti galvanici e di verniciatura su accessori per pelletteria e occhiali. I pompieri sono ancora sul posto e stanno operando. Intervenuto subito anche l'assessore ai Lavori Pubblici del comune, Stefano Campi. Da quanto si è appreso, come confermano i carabinieri, si è incendiato un grosso serbatoio, dove vengono sistemati gli acidi, usati per le cromature. Il serbatoio era all'esterno e non c'erano lavoratori: nessuno è rimasto ferito e l'incendio sarebbe già stato domato. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA