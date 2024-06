BELLUNO - Circa sessanta paesi “fantasma”: centri di mezza montagna in cui ormai non ci abita più nessuno. «Non ci sono dati ufficiali - premette il sociologo bellunese Diego Cason -, se non quelli che condividiamo sulla base dell’esperienza. Ma ritengo che potremmo parlare di almeno una quarantina di nuclei e una ventina di frazioni che sostanzialmente sono disabitate». L’Istat infatti non segna più la popolazione delle frazioni, come faceva un tempo fino al 1981. Ma allora quei territori avevano un numero significativo di abitanti: ora l’Istat raccoglie questi dati, ma non pubblica i risultati del censimento. Forse perché, appunto, non spostano nulla.

LA PREMESSA

Nuclei e frazioni sono due cose diverse: il primo è un luogo dove ci sono abitazioni abitate da residenti che hanno un nome toponomastico e che le individuano, ma che non sono una frazione. «Così per esempio dieci case fanno un nucleo - spiega Cason -, una frazione di solito ne ha di più. Gena Alta, in comune di Sospirolo, è un nucleo e le tre Gena sono frazione». E sulla sessantina di centri disabitati sottolinea: «È una stima prudente: sono di più, ne sono certo. In ogni caso il fenomeno riguarda in particolare tutte le frazioni nei comuni di media montagna, alle quote che vanno dai seicento ai mille metri. In quei nuclei gran parte del patrimonio immobiliare è sostanzialmente vuoto. Oppure ci sono pochissimi abitanti. Gosaldo ha un’ottantina di frazioni.

Tante di queste sono senza residenti. Quindi è evidente che i paesi disabitati sono di più dell’ipotesi al ribasso che ho fatto». E i conti sono presto fatti: le case vuote sono circa 89mila in provincia e quelle occupate 94mila (ma di queste 30mila sono di vacanza e quindi di fatto nella maggior parte dell’anno sono vuote).

LA MAPPA

Bramezza è una frazione di Rocca Pietore e lì ci abita un solo residente. «Un abitante, da solo, non fa una comunità - precisa Cason -: è disabitata di fatto. Sono tante le frazioni disertate e sono tante quelle con pochissimi residenti. Il territorio rurale alpino delle medie quote, cioè laddove non c’è attività turistica in senso strutturale, praticamente è abbandonato, lasciato al suo destino. Se hanno fortuna questi paesi se le cavano, altrimenti addio». Prosegue nella mappa: «Caracoi conta un solo abitante, a Laste, che è frazione, sono pochissimi. Così come Le Coste».

IL TREND

Insomma l’Agordino paga un prezzo alto allo spopolamento. «Particolarmente colpite tutte le zone che contano più aree di media montagna - precisa il sociologo -: quindi l’Agordino, il Basso Cadore e l’Oltrepiave. Anche a Lorenzago e Vigo ci sono aree disabitate. Poi c’è stata Vaia, che ha dato un ulteriore colpo di grazia. Ad Agai di Livinallongo ci sono otto case e forse un abitante: non di più. Basta fare una ricognizione e a occhio e si vedono le case vuote.

Castello a Andraz, sempre comune di Livinallongo: tredici case, ritengo che la metà non siano abitate. In Oltrepiave e in Val Boite si salvano le frazioni alte della valle. A Longarone abbiamo la situazione nella val di Soffranco, con il nucleo delle casere del Grisol con una decina di case, ma dovrebbe esserne abitata stabilmente solo una. Ma proprio Soffranco, che era stato abbandonato quasi completamente nel cambio generazionale tra quella ante anni Cinquanta e fino a un certo periodo aveva avuto due o tre abitanti, ora si è un po’ ripreso. Lo stesso vale per Igne». Passando a Zoldo non ci sono spiragli, «Colcerver è vuoto». E nemmeno il Feltrino se la passa bene: «A Seren del Grappa ci sono un mucchio di frazioni e nuclei vuoti, lo stesso vale per Arsiè e tutte le frazioni lungo il Piave che portano a Quero e a Vas: tutti quei nuclei sono vuoti in pratica». E poi Titelle, nella Val del Mis prima di imboccare Gosaldo: non c’è nessuno. Quando si entra nel paese non va meglio: a Coltamai quattro o cinque persone, a Selle «forse una famiglia», a Casa Curti «ci abitano in tre», a Tiser «penso che ci siano due terzi casa occupate un terzo vuoto».



IL FUTURO

Il ritratto di Cason indica che, se non vedremo un’inversione di tendenza, il destino di territori come questi è segnato. «La mezza montagna, se non si fa qualcosa di politicamente significativo per l’agricoltura in quota, non ha speranza - afferma senza mezzi termini il sociologo Cason -. Le frazioni in quei territori sono sempre meno servite, hanno sempre meno strutture sia pubbliche che private che possano rendono la vita vivibile. Sì, c’è ancora qualche pioniere che ci va lo stesso, ma non è in questo modo che si tiene in vita un luogo».