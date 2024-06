SAN VITO DI CADORE - Ancora un'occasione per entrare nel prestigioso cast, appello urgente lanciato nelle ultime ore sui social: si cercano altre comparse per la serie numero 8 de “Un passo dal cielo” la fortunata fiction televisiva di Rai Uno che inizia le riprese a San Vito di Cadore dalla prossima settimana. Non è che ai casting di inizio maggio si fossero presentati in pochi, anzi, le code in attesa avevano ancora una volta raccontato del grande interesse che la serie suscita fra gli appassionati con l'ambizione di aver concorso al buon esito del racconto.

Fra quelle persone qualcuno ha già “girato” per il film con Cristian De Sica Cortina Express che ha appena finito le riprese. Ora sono necessari dei figuranti “speciali” come validi centauri che sappiano condurre la moto, serve allo scopo la patente di guida A2, ma anche arrampicatori, e in zona non ne dovrebbero mancare, e persone abili nel cavalcare, in questo caso sarà ben accolto anche il cavallo di proprietà.

Tutto questo è emerso in fase di stesura delle sceneggiature che ancora una volta saranno raccontate fra San Vito, la vallata del Boite e Cortina ma, come precisano dalla Mira Project Movie Support che sta raccogliendo le adesioni solo via mail, queste figure serviranno per le riprese a San Vito di Cadore. Si gira dal 10 giugno al 5 luglio e nello specifico per questi ruoli si cercano donne e uomini dai 18 ai 50 anni.



COME CANDIDARSI

Gli interessati si possono candidare con una mail a: miraproject.casting@gmail.com; chi avesse un cavallo oltre a dare le proprie generalità, aggiungendo una foto e un contatto telefonico, lo segnali. La Mira Project è l'agenzia specializzata in gestione attori, scouting e servizi inerenti la produzione teatrale, televisiva e cinematografica che storicamente si occupa di trovare le persone giuste per la serie che, dopo le prime edizioni in alta val Pusteria, da qualche anno ha scelto il Veneto e le Dolomiti più iconiche per continuare i successi. La prima serie è stata trasmessa nel 2011 con Terence Hill che ha interpretato il comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido per tre stagioni. Dalla quarta il comandante è stato interpretato da Daniele Liotti, che dalla sesta stagione si trasferisce a San Vito di Cadore smettendo però i panni del forestale, non più operativo in Veneto, e indossando quelli del collaboratore più fidato.



I PROTAGONISTI

Ai due comandanti si è sempre affiancato il commissario di polizia napoletano Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, con il quale prima Pietro e poi Francesco hanno un rapporto di collaborazione. Dalla settima stagione la nuova protagonista è Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. A San Vito sulle sponde del lago Mosigo, viene allestito, negli spazi del rinomato Chalet, il commissariato di polizia al centro delle vicende, tra le altre location vi sono i villaggi della zona e su tutto a fare da cornice le più belle Dolomiti. Giusto ieri pomeriggio la Rai, iniziato il periodo estivo delle repliche, ha iniziato a riprogrammare la prime serie de “Un passo dal cielo” con il primo episodio, “Lo spirito del lupo”.