BELLUNO - Un mese di maggio estremamente piovoso. Pensiamo che nei 31 giorni del mese si sono avuti solamente cinque giorni soleggiati, mentre il resto delle giornate sono state caratterizzate da piogge o instabilità. In alcuni comuni della provincia è risultato il mese di maggio più piovoso degli ultimi 40 anni. Tra questi quello di Belluno che ha visto complessivamente la caduta di 322 millimetri di pioggia, risultando quindi il secondo più piovoso dal 1875, battuto per soli 9 mm dal maggio 2019 (331 mm). Nonostante questo, però le temperature si sono tenute nella media. È questo quanto emerso dal report mensile che l’Arpav confeziona ed in cui analizza e commenta i dati pluviometrici della nostra provincia di Belluno.



IL QUADRO

Il terzo e ultimo mese della primavera meteorologica risulta essere normalmente il più instabile dell’anno, assieme a giugno, ma quest’anno, oltre all’instabilità, sono intervenute anche alcune perturbazioni o circolazioni di bassa pressione che talora hanno sostato per più giorni sull’arco alpino. Ne è scaturito un mese con precipitazioni molto frequenti e in certi casi anche abbondanti, intervallate da qualche giornata soleggiata. Complessivamente si sono avuti 5 giorni di bel tempo (4 in meno della media), 11 di prevalente maltempo (7 più della norma) e 15 instabili o nuvolosi.



I DATI

Le precipitazioni totali mensili sono state molto abbondanti, comprese in media fra 230 e 550 millimetri, a seconda delle zone, contro i 110-190 mm normali. In pratica è piovuto ovunque più del doppio del consueto, localmente quasi il triplo, come è il caso dei 546 mm di Col Indes di Tambre (media 193 mm) e dei 486 mm di Sant’Andrea di Gosaldo. Per molte località si è trattato del mese di maggio più piovoso degli ultimi 40 anni, in altre il record del 2002 è stato eguagliato (Agordo) oppure è rimasto imbattuto (Arabba e Forno di Zoldo). Per la città capoluogo, di cui si dispone una serie storia ultracentenaria, questo mese di maggio (322 mm) è risultato il secondo più piovoso dal 1875, battuto per soli 9 mm dal maggio 2019 (331 mm). La frequenza delle precipitazioni è stata ovviamente molto alta, con 16-22 giorni piovosi, a seconda delle zone (22 a Forno di Zoldo), a fronte di una media compresa fra 12 e 14.



NEVE

La neve è caduta quasi sempre ben oltre i 2000 metri, salvo in qualche occasione, quando è scesa a quote inferiori ai 2000 metri, come il giorno 16, quando ha imbiancato i prati dell’alto Agordino e delle zone più settentrionali della provincia fino a 1400-1600 metri. Il bilancio pluviometrico da inizio anno, con queste ulteriori abbondanti precipitazioni, rivela ora esuberi davvero notevoli, con scarti compresi fra l’80 e il 135%. Da inizio anno è finora piovuto mediamente il doppio di quanto climatologicamente atteso. A Sant’Antonio Tortal sono caduti ben 1361 mm di pioggia, contro un valore medio, per questi primi 5 mesi dell’anno, di 574 mm.



EVENTI ECCEZIONALI

Tra i comuni che hanno registrato eventi particolarmente intensi troviamo quello di Seren del Grappa. Il 2 maggio a Valpore (alta Valle di Seren) sono caduti 142 mm di pioggia in circa 40 ore (ricordiamo che 1 mm di pioggia misurata equivale a 1 litro per metro quadrato). Nelle giornate del 15 e del 16 maggio, sempre a Valpore, sono caduti 192 mm in 48 ore, a Col Indes di Tambre 184 mm. Infine, il 21 maggio sempre a Valpore, si sono riversati 215 mm di pioggia in 24 ore (qui a fine mese il totale arriverà a ben 768 mm).



LE TEMPERATURE

Le temperature medie mensili nelle valli sono risultate solo qualche decimo di grado inferiori alla norma, con nessuna oscillazione significativa nel corso del mese, se si esclude la diminuzione nei primi tre giorni. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1980 m del giorno 3 ed un massimo di 3220 m del giorno 21. Lo scarto dalla norma della temperatura media di Belluno in questi primi 5 mesi del 2024 rimane significativo (+1.4°C).