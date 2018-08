Vacanza galeotta: assegni rubati e conto ridotto a un groviera

MEL - Galeotta forse una vacanza fuori provincia: qualcuno gli rubò il blocchetto degli assegni e cominciò a fare acquisti pazzi riuscendo a farla franca fino a 5mila euro. Ma tutto è bene quel che finisce bene: i malviventi, tre pregiudicati campani, sono stati assicurati alla giustizia e lui è riusciti persino a riavere indietro metà del maltolto, grazie alla banca. IL PROTAGONISTA Protagonista un ottantenne zumellese, imprenditore in pensione, che vuole raccontare quanto vissuto per ringraziare i carabinieri che hanno lavorato «con solerzia e zelo» non arrendendosi fino a quando non hanno smascherato i responsabili. Lui, O.R., parte offesa nell'inchiesta che si è chiusa in Procura, si è affidato all'avvocato Francesco Masini e attende giustizia. I tre campani sono indagati per falso, truffa e sostituzione di persona.



