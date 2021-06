Il commissario Mascherpa prende il ladro di mascherine. E Giulia, autrice del fumetto, vince il premio del ministero

PONTE NELLE ALPI - All'ospedale c'è stato un furto di mascherine. Ma a incastrare il ladro ci pensa il commissario Mascherpa. È stata Giulia Cesa, 13enne di Losego, alunna di terza media all'istituto comprensivo di Ponte nelle Alpi, ad immaginare e a illustrare questa storia raccontata attraverso una graphic novel. Un racconto avvincente che ha conquistato anche una giuria nazionale. Ieri infatti Giulia ha vinto il concorso PretenDiamo legalità ed il riconoscimento è arrivato via streaming, in collegamento con la sala conferenze del Ministero dell'Interno promotore del progetto, dove si sono svolte le premiazioni della quarta edizione dell'iniziativa.

La giovanissima Giulia, alunna della classe 3.D, disegna bene e il suo lavoro è risultato vincitore nella categoria graphic novel con il fumetto "Commissario Mascherpa. Le mascherine del Sant'Ugo". Il progetto è promosso anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e si pone l'obiettivo di promuovere la legalità attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo di internet e dei valori della Costituzione che, insieme all'amicizia, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani. Gli studenti di ogni ordine e grado delle settantadue Questure che hanno aderito alla proposta, a seguito degli incontri tenuti dai poliziotti hanno presentato un elaborato sui temi trattati. Il fumetto di Giulia Cesa è risultato tra i lavori vincitori delle nove questure che dai vari istituti scolastici si sono collegate in contemporanea per la cerimonia. All'evento nell'aula magna della scuola Pertini di Canevoi, oltre alla dirigente scolastica Orietta Isotton ed al personale docente, erano presenti il questore Lilia Fredella, che ha consegnato il tablet del premio a Giulia ed una targa di partecipazione all'Istituto, il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini ed il vice sindaco Lucia Da Rold, nonché il personale della Questura che ha tenuto gli incontri attinenti al progetto. Da Roma la cerimonia è stata presentata da Flavio Insinna. Grande è stata l'emozione quando il conduttore ha nominato la vincitrice Giulia Cesa, fino a quel momento ignara e applauditissima da tutta la sua classe. Il Questore ha sottolineato la contemporaneità della vicenda narrata nel fumetto, ovvero il furto di mascherine in un ospedale e l'indagine condotta dal Commissario Mascherpa.