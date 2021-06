FONZASO - La Procura vuole vederci chiaro sulla morte di Renato Ciro Bazzocco. Il noto titolare della storica “Edicola-Osteria da S’ciap” di via Nuova, ad Arten, è deceduto all’improvviso per arresto cardiocircolatorio sabato 29 maggio scorso. Aveva appena 60 anni ed era ricoverato in Neurologia del Santa Maria del Prato di Feltre, a seguito di una caduta avvenuta 6 giorni prima. Ora il sostituto procuratore Marta Tollardo ha disposto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati