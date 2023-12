Una vicentina, un veneziano, un bellunese: non è una barzelletta, sono i veneti alla conquista di Milano. In una città dove quasi non passa giorno senza che aprano una nuova pizzeria napoletana, una trattoria romana o una vineria toscana, la presenza veneta è incredibilmente scarsa. Milano fa paura? Si preferisce costruire il solito capannone nel trevisano anziché investire nella città più dinamica d'Italia? Chissà. Eppure qualcuno ci ha provato, e i risultati arrivano.