FONZASO (BELLUNO) - Smart working strutturale e flessibilità oraria per agevolare quella che è la conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti. È questa la novità introdotta dall'azienda Technowrapp di Fonzaso. Iniziativa che come spiega l'amministratore delegato Davide Ceccarelli «ha l'obiettivo di far star bene i dipendenti in quanto lavorare serenamente li porta a dare di più».