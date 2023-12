ALPAGO - Dopo un’estate «indimenticabile, pazzesca, stancante ma bellissima», così si legge nel resoconto di fine stagione del Baywatch di Poiatte, ecco che il titolare, Riccardo Sitran, fa tornare inaspettatamente in pista l’apprezzato locale per regalare una fine d’anno originale e sicuramente romantica. Per la prima volta lo scenario lacustre ospiterà una festa per salutare l’anno che se ne va e accogliere quello nuovo, come sempre carico di speranze per tutti. L’idea è venuta al titolare, ormai diventato un sorta di guru nel settore dei pubblici esercizi (sono ben tre i locali gestiti assieme alla sua famiglia nel comune di Alpago). Ha ben pensato di “sfruttare” il suggestivo scenario per celebrare la festa più iconica dell’anno, quando si lascia il vecchio e ci si tuffa a capofitto nel nuovo, sperando sempre che sia migliore.



SERVIZIO NAVETTA

La festa avrà inizio alle 18 e andrà avanti fino alle 4, sempre a suon di musica tra dj e band rock. Ma soprattutto l’ingresso sarà libero, si pagherà solo la consumazione. Non solo: al divertimento Sitran ha voluto abbinare anche il fattore sicurezza mettendo a disposizione un servizio navetta a chiamata. Basterà digitare il numero 3773154427 e a seconda della disponibilità sarà possibile farsi prelevare da casa e anche accompagnare una volta finita la festa. L’ambito di azione della navetta sarà ovviamente l’Alpago, con un’estensione massima fino a Ponte nelle Alpi.



«SCENARIO BELLISSIMO»

«È la prima volta che si organizza qualcosa al lago nella stagione invernale - afferma Riccardo Sitran - ed è un peccato che finora non sia stato sfruttato, perché è uno scenario bellissimo anche nella stagione fredda. Basterà solo vedere i colori di un tramonto! Poi ho visto che in giro non c’era molto, così ho pensato di fare qualcosa per la nostra comunità e anche per dare immagine al nostro territorio».



APERTURA INVERNALE

Insomma, anche d’inverno si può fare turismo in uno degli scenari più belli della Conca oltreché facilmente raggiungibile. «Sto lavorando a questo evento da un paio di mesi - afferma il giovane imprenditore - e fortunatamente ho trovato anche una decina di persone che lavorerà con me per far fronte alla festa nel miglior modo possibile».

Quest’anno il Baywatch, per la prima volta è rimasto aperto anche d’inverno, sotto la direzione dell’instacabile Ivana. «Abbiamo sperimentato l’apertura sotto le feste - prosegue Sitran - e finora è andata bene. Abbiamo allestito in modo più invernale il locale mettendoci anche il calore di una stufa. L’idea è di chiudere dopo la Befana, ma vedremo...».