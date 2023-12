CORTINA D'AMPEZZO - Ci sono tanti stranieri, a Cortina, in questi giorni di vacanza, oltre alla consueta presenza dei nostri connazionali. Gli ospiti d'oltre confine soggiornano negli alberghi e in altre strutture ricettive, compresi i campeggi, mentre gli italiani occupano le abitazioni di proprietà, oppure cedute da familiari e amici, o ancora affittano appartamenti. Negli alberghi, gli stranieri soggiornano per periodi mediamente più lunghi degli italiani. Le prenotazioni autunnali prevedevano l'aumento di ospiti di diverse nazionalità: Stati Uniti +5.1 per cento; Regno Unito +4.1; Russia +3.4; Germania +1.5. È particolarmente significativo il ritorno dei russi, dopo 2 anni di assenza per il conflitto in Ucraina. La loro permanenza si prolungherà a gennaio, per il Natale ortodosso. Due settimane fa, sulla base delle prenotazioni giunte sino ad allora, era stata prevista un'occupazione delle stanze d'albergo del 58.2 per cento tra Natale e Capodanno, in linea con il 58 del 2022, ma la percentuale è largamente aumentata, a ridosso delle festività, e già si potrà stilare un primo bilancio, fra una settimana. Le previsioni sono buone anche per il prosieguo dell'inverno, secondo gli albergatori, che confidano nei grandi eventi sportivi come occasione per occupare stanze, anche nei periodi solitamente più tranquilli, come il mese di gennaio. Qualche esempio? La prima Cortina curling Cup; la Coppa del Mondo di sci alpino femminile; le gare paralimpiche a fine mese.

CRESCE LA TASSA DI SOGGIORNO

Temi organizzativi e strategici sono stati tratteggiati da Stefano Pirro, presidente dell'associazione albergatori, nella tradizionale cena di fine anno: «Ci aspettano anni importanti e impegnativi di lavoro. Il mondo va avanti, ci sono molte trasformazioni, talora è difficile seguirlo, ma queste tradizioni ci consentono di stare assieme, di legarci con il territorio e la comunità di Cortina». Alla vicesindaca Roberta Alverà, che lo ha preceduto nel ruolo di presidente della categoria, ha detto: «Roberta è fondamentale per noi. Ci sentiamo, ci confidiamo, assieme abbattiamo le barriere burocratiche, che ci legano. Spero diventino sempre di più gli alberghi che capiscono la necessità di essere numerosi e coesi, e aderiscano all'associazione». Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi Belluno, ha portato la notizia negativa dell'aumento dell'imposta di soggiorno, da parte dei comuni. Ma ha pure prospettato l'aumento del tetto dei contributi concessi, secondo la norma "de minimis", da 200 a 300 mila, dal 1 gennaio 2024. «La Regione Veneto apre nuovi bandi che saranno importanti per le nostre strutture, in vista dei Giochi invernali 2026 a Cortina». Roberta Alverà ha salutato i colleghi: «Sono contenta che questo momento di incontro sia rimasto, come occasione di condivisione dei problemi, delle notizie, fra di noi. Per la nostra amministrazione, questo mese di dicembre è stato molto produttivo e abbiamo portato a casa diversi progetti. Il 20 dicembre abbiamo fatto il primo incontro programmatico per il 2024, per far dialogare le diverse componenti turistiche di Cortina».