LAMON - Era vietato da quasi 23 anni: ora il sentiero roccioso attrezzato delle crode della Cima del Monte Coppolo torna ad essere aperto. La via è stata stata riaperta dall'attuale sindaco Loris Maccagnan, che il 10 febbraio scorso ha revocato l'immortale, è il caso di dire, ordinanza di divieto.

LA STORIA

Era il 6 giugno 2000 quando il sindaco in carica in quel tempo Pietro Gaio, firmò il divieto. Citando le norme dell'epoca si annunciava la necessità di un intervento di verifica e manutenzione che poteva essere eseguito da ditta specializzata previa disposizione di apposito capitolo di spesa. Si sottolineava infine che «in attesa di precisa valutazione e dell'adozione di specifiche iniziative è vietato l'uso del tratto di sentiero attrezzato posto sul Monte Coppolo». Un foglio rimasto appeso per anni, con diverse amministrazioni.

I LAVORI

Era l'11 ottobre 2021 quando, con la precedente amministrazione Noventa, partirono i lavori per sistemazione e messa in sicurezza, tramite un moderno progetto, del sentiero attrezzato. Un'opera da 77mila euro su progetto del professionista Sergio Albanello di San Vito di Cadore. Impresa esecutrice Consorzio Rocciatori con sede nel confinante comune di Fonzaso. L'opera è stata tenacemente voluta per iniziativa dell'allora assessore allo sport Eric Girardini (giunta Noventa) guida patentata di roccia con area di lavoro le più rocciose e frequentate Pale di San Martino di Castrozza del vicino Primiero. Sono state messe barriere paramassi, fermaneve, con tecniche alpinistiche per avere un percorso sicuro e agibile che si snoda sul crinale delle creste del Coppolo.

LA RIAPERTURA

Ora dopo due decenni si può passare sulla ferrata sistemata dopo che il sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico architetto Loretta Strappazzon che ha firmato l'atto che certifica la sicurezza. Quindi gli appassionati che saliranno per il sentiero attrezzato della cresta del Monte Coppolo non vi andranno più invano per trovarsi di fronte allo storico divieto dell'ordinanza dell'anno 2000, segnalato più volte con proteste da appassionati della montagna. Il sindaco in carica Loris Maccagnan si è reso conto che doveva quanto prima risolvere il problema della riapertura del transito della storica ferrata, che per 23 anni è stata vietata a tutti.