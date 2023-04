FELTRE - Gettate le fondamenta del nuovo stabilimento Clivet di Villapaiera di Feltre: l’obiettivo è avviare la produzione nella primavera del 2024. Proseguono a pieno ritmo i lavori per la struttura di 30mila metri quadrati che servirà principalmente alla realizzazione di pompe di calore per il settore residenziale. «Sono stati fatti gli scavi, è stato eseguito un livellamento del terreno ed è stata realizzata la prima parte delle fondamenta – spiega il direttore di stabilimento Luca Martini -. Siamo in linea con il programma fissato, quindi con la realizzazione del primo blocco da 10mila metri quadrati entro fine novembre mentre i restanti 20mila entro l’inizio del 2024. Contiamo poi di installare le linee produttive tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo così da iniziare poco dopo con la produzione. La burocrazia non aiuta, anzi rallenta. La speranza è continuare a procedere così speditamente».

L’INVESTIMENTO

Il costo complessivo di quest’opera è di 60 milioni di euro. Poi vi sarà la sfida assunzioni. «Saranno circa 300 le persone che lavoreranno all’interno di questo nuovo stabilimento – prosegue Martini -. Sarà una bella sfida per il reperimento del personale, non è facile trovarne, siano esse specializzate che operai generici. E poi c’è lo scoglio della mancanza di alloggi, per cui anche se vi fossero candidature di persone da fuori provincia, quando vengono qui non trovano un appartamento o una casa dove stare».

GREEN DAY

Tale aggiornamento è stato dato dal direttore ieri, in occasione del Clivet Green Day, giornata dedicata alla sostenibilità ambientale, uno dei cavalli di battaglia di questa realtà imprenditoriale. Un evento che si è concretizzato con un seminario di approfondimento organizzato dall’Ordine degli architetti di Belluno con la collaborazione di Clivet a cui hanno partecipato circa un centinaio di architetti e che ha approfondito l’applicazione residenziale delle pompe di calore idroniche. Settore sempre più in espansione tant’è che ha contribuito in modo importante a far crescere l’azienda in termini di fatturato, passando dai 190 milioni di euro del 2021 ai 263 milioni del 2022. L’obiettivo è stato sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di utilizzare tecnologie che rispettino l’ambiente e guidare i professionisti nella transizione energetica verso soluzioni ad energia rinnovabile installabili anche nelle nostre case. «La nostra realtà punta da anni sulla sostenibilità ambientale e sulla transizione ecologica, tant’è che sono numerosi gli investimenti in questo campo», sottolinea Martini.

IL CONCORSO

L’azienda con sede a Villapaiera ha organizzato un concorso a premi rivolto agli installatori di tutta Italia. Dall’1 settembre al 31 dicembre 2022, chi ha acquistato la serie Clivet Edge e Split ha potuto raccogliere punti e ricevere regali. Inoltre hanno potuto partecipare ad un’estrazione finale che metteva in palio un’auto, uno scooter ed una bici, tutti elettrici. Ieri la consegna del primo premio, una Fiat 500 elettrica, che è andata al lombardo Christian Recaldini. Gli altri premiati: il sardo Nicolae Cirnu che si è aggiudicato lo scooter Piaggio e il calabrese Francesco Mamone che si è aggiudicato l’e-bike.

LA CRESCITA

Rimanendo nell’ambito della crescita aziendale, il direttore Martini ha annunciato anche l’apertura il 4 maggio di una nuova sede a Milano, all’ex Breda Siderurgica, che diventerà il nodo centrale per la crescita nel mercato europeo. Saranno circa 70 le persone che lavoreranno in questo nuovo polo entro il 2024.