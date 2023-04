Safilo. Cessione dello stabilimento di Longarone, arriva l'annuncio: «Trattative avanzate con aziende del settore occhialeria»

LONGARONE - Vi sarebbero «trattative avanzate» con altre società attive nel settore dell'occhialeria per la cessione dello stabilimento Sàfilo di Longarone. Lo ha riferito la stessa azienda ai sindacati, secondo quanto si è appreso oggi.

Nell'impianto bellunese lavorano oggi 472 addetti. Il Comune di Longarone ha istituito un Comitato di sorveglianza

socioistituzionale per le emergenze occupazionali che si teme possano prospettarsi dopo l'annuncio di Sàfilo di non ritenere più «strategico» l'impianto. La prima riunione del Comitato è fissata per lunedì 17 aprile.