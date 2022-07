FELTRE - Doppio podio bellunese ai campionati italiani di cross country, la specialità olimpica della mountain bike, in Valle di Casies (Bolzano). Brilla soprattutto l'oro di Giada Specia (Team Wilier Triestina Pirelli), che si conferma campionessa Under 23 per il secondo anno di fila. E Giorgia Marchet (Trinx Factory Team) centra a sua volta la top 3, a livello Èlite, classificandosi terza dietro una scatenata Martina Berta (Santa Cruz) e Chiara Teocchi con cui la feltrina ha a lungo battagliato. Tra gli uomini Èlite, vittoria di Gerhard Kerschbaumer (Specialized) che ha messo in fila i fratelli Braidot, favoriti al via; il cadorino Mirko Tabacchi, dopo l'argento di venerdì nella nuova specialità di e-mtb (le bici di mountain bike a pedalata assistita), ieri ha chiuso al 16° posto. Tra gli Juniores 38° posto per Mattia Settin (Bettini Bike).

​Giada Specia campionessa italiana di cross country

Ma torniamo al risultato del sabato. Non delude le aspettative la biker feltrina Specia che in Val Casies ha trovato la giornata perfetta, determinata a difendere con i denti la maglia Tricolore under 23 conquistata a Bielmonte nel 2021. E così è stato. Ha imposto subito il suo ritmo, infernale, e come un panzer è andata avanti macinando secondi e poi minuti di distacco dalle avversarie, prima tra tutte Sara Cortinovis, che aveva tentato inizialmente di tenerla nel mirino. Non ce n'è stato per nessuna. Partita in testa, ha chiuso in testa staccando di oltre 3 minuti la seconda, la Cortinovis (Santa Cruz) e di quasi 4' la terza, Noemi Plankensteiner (Trinx Factory Team). Con quella di ieri diventano tre le maglie tricolori indossate da Specia, perché prima di queste due consecutive U23, nel 2018 aveva trionfato tra le Juniores. «Negli ultimi giorni non avevo avuto grandi sensazioni, e per questo sono ancora più felice di aver conquistato questa maglia», racconta Specia. «Fino all'ultimo ho avuto il dubbio se provare a correre nella categoria Èlite, ma essendo al mio ultimo anno come U23 ho creduto più giusto competere per questo titolo: avrò molti anni per inseguire il titolo Èlite».

Gara a senso unico tra le donne Èlite dove pedalava l'altra feltrina, Giorgia Marchet. Martina Berta (Santa Cruz), di ritorno da un infortunio che l'ha tenuta lontana dalle gare per un paio di mesi, ha scatenato tutti i suoi watt dimostrando grinta e classe da vendere e mettendosi al comando fin dalle prime pedalate. Ci ha provato fino alla fine Marchet (Team Trinx) che ha scatenato una battaglia con la compagna di squadra e campionessa in carica Eva Lechner, oltre che con Chiara Teocchi. Alla fine podio per Marchet che porta a casa un bellissimo terzo posto dietro Teocchi ma davanti a Lechner. Buon 6° posto anche per Astrid Miola (Torpado Ursus). «Mi aspettavo qualcosa di più ma alla fine è sempre un podio tricolore ha commentato nel suo dopo gara Marchet se guardo a dov'ero l'anno scorso devo essere contenta di quello che ho fatto». Oggi il programma tricolore della val Casies si conclude con le competizioni per Master e Amatori.