STIENTA - È diventato campione d'Europa con l'Italia under 18 ed è stato premiato come miglior giocatore del torneo: classe 2005, Tommaso Barotto rappresenta un grande orgoglio per la comunità di Stienta che lo sostiene e ammira per gli straordinari risultati ottenuti nella pallavolo. Un gran sorriso e un ciuffo ribelle, Tommaso non è nuovo a questo tipo di trionfi: è stato due volte campione d'Italia under 17 e due volte eletto miglior giocatore d'Italia, argento nazionale under 19, a giugno è anche diventato campione d'Italia under 20. Vanta, inoltre, un quarto posto europeo e il titolo di miglior Opposto d'Europa; 210 centimetri di sorriso e potenza, è descritto gran lavoratore, umile, sempre sorridente e mai stanco di mettersi al servizio di staff e compagni.

Stienta, l'azzurro Tommaso Barotto è campione europeo under 18 di volley

«Sono molto contento per aver avuto la possibilità e l'onore di essere stato promosso in prima squadra - ha detto in occasione della recente acquisizione in serie A3 da parte della squadra Gamma Chimica di Brugherio -. È una notizia che mi riempie d'orgoglio anche se so di avere un ruolo di grande responsabilità e non voglio deludere in primis la società che ha creduto in me e poi tutto il movimento Diavoli. Voglio riuscire a dare il massimo sia a livello personale sia nel mettermi al servizio della squadra; mi aspetto un campionato difficile ma allo stesso tempo sarà una grande sfida che mi darà la possibilità di crescere sotto tutti gli aspetti. Sono euforico per la nuova stagione, non vedo l'ora di cominciare».

A Stienta, anche il sindaco e presidente della provincia, Enrico Ferrarese si sono complimentati con il giovane via social. La sua comunità ne è orgogliosa. Si tratta di un bravissimo atleta cui auguriamo di diventare un grande campione, ma è anche un bravissimo ragazzo a cui auguriamo di diventare un grande uomo».

Qualche mese fa, era stato lo stesso Ferrarese a premiare Tommaso durante un'apposita cerimonia che ne sottolineava le grandi doti. Tommaso, a Stienta, ha i genitori, Riccardo e Valeria, e il fratello Filippo. Tutti lo hanno sempre sostenuto ed incorraggiato nelle sue scelte, compresa quella relativa a un trasferimento lontano da casa, giovanissimo, con un sacrificio importante per tutti.

Il curriculum vanta, oltre alle giovanili nella vicina 4Torri, anni di giovanili a Brugherio e, adesso il prossimo grande esordio in A3. Proprio per questo importante traguardo parla il suo coach Durand: «Tommaso ha fatto nella nostra società un percorso molto importante scalando, in poco tempo, tutte le categorie. È partito tre anni fa dalla serie C per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista l'anno scorso nel campionato nazionale di Serie B dove ha ben figurato».