«Abbiamo freddo»: coppia di escursionisti non riesce a rientrare dalla gita al rifugio Auronzo

AURONZO DI CADORE - Troppo freddo non riescono a rientare dal rifugio e chiedono siuto. Verso le 17 di ieri, 31 dicembre, il Soccorso alpino di Auronzo è stato attivato per una coppia di escursionisti in difficoltà al rientro dal Rifugio Auronzo. La donna, durante la discesa, aveva infatti manifestato problemi legati al freddo. Una squadra è andata loro incontro raggiungendoli in prossimità del Lago di Antorno e riaccompagnandoli alla macchina.