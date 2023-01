Distorsione al ginocchio mente scia sul monte Mulaz: 28enne recuperato con l'elicottero

FALCADE (BL) - Attorno alle 16.20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Biois, per uno scialpinista infortunatosi in Val Focobon. Partito dalla Val Venegia, il 28enne di Agordo assieme a un amico era salito sulla Forcella delle Farangole, per poi scendere e risalire in cima al Mulaz. Durante la discesa verso Falcade, lo sciatore si è però procurato una sospetta distorsione al ginocchio, che gli ha impedito di proseguire. Recuperato dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Grazie alla motoslitta messa gentilmente a disposizione dagli impianti Falcade Col Margherita, una squadra di soccorritori è andata incontro al compagno, per poi riaccompagnarlo a Falcade.