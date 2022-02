Crisi Acc, proposta di acquisto dal Gruppo LU-VE: vuole creare un polo compressori a Limana

BELLUNO - LU-VE Group, azienda di Varese tra i primi operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato oggi - 1. febbraio, di aver presentato una proposta vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda di Italia Wanbao Acc di Mel (Belluno), attualmente in amministrazione straordinaria.

La proposta - informa una nota della società - prevede la completa riconversione industriale delle attività al fine di ampliare la produzione di scambiatori di calore statici per banchi frigoriferi, condizionamento d'aria, chiller e pompe di calore, già realizzati da LU-VE a Limana, sede della controllata Sest spa, e in altri stabilimenti del Gruppo. La proposta è vincolante, anche se condizionata al raggiungimento di accordi con le parti interessate; se accettata prevede nell'arco di 3 anni l'assorbimento di una parte degli attuali lavoratori di Acc e investimenti nel sito per circa 6 milioni di euro. Con questa operazione, LU-VE punta ad ampliare la propria base produttiva, rendendo l'attività dello stabilimento di Mel conforme e coerente con il core business del Gruppo.

La vicinanza con Limana permetterebbe a LU-VE Group di ottimizzare la gestione della logistica dei due stabilimenti, con la possibilità di creare un centro logistico unico, che affiancherà i poli produttivi già esistenti in Repubblica Ceca, Polonia, Russia, India e Usa.