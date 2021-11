BORGO VALBELLUNA - «Non sottovalutare la mia voglia di lottare. Chi non lotta ha già comunque perso». La voce potente di Fiorella Mannoia accompagna un filmato che riassume proprio l’eroica lotta dei 300 dipendenti Acc per impedirne la chiusura dello storico stabilimento di Villa di Villa finito nuovamente in difficoltà dopo pochi anni di gestione del gruppo cinese Wanbao. Doveva essere un rilancio in salsa mandarina dopo il maxifallimento di...

