di Redazione Belluno

CORTINA (BELLUNO) - Cortina letteralmente paralizzata da una nevicata sicuramente non eccezionale. Un pessimo auspicio in vista del. Ma il sindaco, nonostante la situazione paradossale, non perde l'ottimismo: «La situazione si sta normalizzando e Cortina è splendida». Il primo cittadino pensa alla, al pienone di turisti che sta affollando la conca d'Ampezzo e spera che i pesanti disagi con conseguenti polemiche non lascino ferite troppo evidenti. Fra le cause di quanto è accaduto, Ghedina individua la(55 cm), il traffico dei vacanzieri diretti in montagna per le festività e la presenza di automezzi pesanti non attrezzati per affrontare la neve. Numerosi Tir sono infatti arrivati fino in paese per bloccarsi sui tratti più ripidi, senza essere fermati prima.«I problemi più gravi sono stati provocati dai camion provenienti da nord, dalla, e da sud, saliti lungo l'autostrada. Per qualche motivo non sono stati bloccati prima di arrivare da noi. Non c'è stato quel filtro che normalmente si fa, controllando catene, gomme, attrezzature: questo ha creato i problemi che poi si sono ripercossi su Cortina».«Devo dire che ci sono state ore intense didel traffico. Può succedere a fine dicembre, nel culmine dellacon una nevicata, ma c'è altro. Gli italiani non lasciano mai l'auto: anche per piccoli spostamenti, e questo peggiora la situazione».«Poi un po' ha influito la mancata abitudine degli ultimi anni con le nevicate....».«Si ripropone il tema delle circonvallazioni dei paesi che servirebbero a smaltire il traffico».