Spazzaneve bloccati sull'Alemagna Paralizzato il traffico per Cortina

Giornata da paura per le strade bellunesi e in particolar modo per Cortina d'Ampezzo che è rimasta praticamente isolata. La neve fresca nel giorno del traffico più intenso per gli arrivi in montagna ha mandato in tilt la viabilità. La somma di queste due condizioni ha causato alcuni incidenti di lieve entità, ma soprattutto ha creato disagi e ritardi nella circolazione, sulla statale 51 di Alemagna, per raggiungere Cortina e per lasciare la conca d'Ampezzo, al termine della giornata sugli sci. I mezzi spartineve sono stati ostacolati nel loro lavoro dai numerosi veicoli presenti, al culmine delle vacanze di Natale, nella giornata scelta da molti ospiti per salire in montagna. Molti i camion sulle vie, spesso senza catene da neve che hanno ostruito o rallentato il traffico lungo le strade dolomitiche in particolar modo sulla 51. Per raggiungere la "Perla delle Dolomiti" auto imbottigliate e ferme per ore in attesa della pulizia da parte degli spazzaneve e il vialibera delle forze dell'ordine che hanno regolato il traffico diventato caotico e tumultuoso per tutta la giornata. Problemi anche lungo la regionale Agordina in particolar modo allo svincolo di Cencenighe. Rallentamenti e blocchi dovuti al fermo delle tante auto costrette a montare le catene per proseguire. Le pesanti nevicate hanno costretto anche a chiudere i passi dolomitici. Lo stop ai valici è arrivato per il Val Parola, il Falzarego, Pordoi, Fedaia, Cereda e Duran.