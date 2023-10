Cortina, violento incendio distrugge una baita a Cinque torri, paura per alcune bombole di Gpl

CORTINA D’AMPEZZO - Violento incendio di una baita in località Cinque Torri. Oggi, 9 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti, attorno alle 18, per l’incendio di una baita completamente avvolta dalle fiamme, Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro due squadre del distaccamento permanente di Cortina d’Ampezzo, tre squadre di volontari provenienti da Zoldo e da Arabba, e il carro-aria da Belluno per un totale di 22 operatori. Coinvolte dalle fiamme alcune bombole di GPL prelevate e messe in zona sicura dalle squadre sul posto.