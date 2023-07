Rientro da incubo dalla montagna: furgone a fuoco sul viadotto dell’A27

VITTORIO VENETO - Rientro da incubo per i vacanzieri che hanno trascorso la giornata in montagna. Un furgone alle 22 di domenica è andato a fuoco lungo il viadotto dell’A27, per cause ancora in corso di accertamento. E la conseguenza è stata il blocco totale del traffico, che era ancora sostenuto in quanto orario di rientro dalle località montane, Cortina in primis. Chi, dunque, è entrato in autostrada dal casello di Belluno, direzione Treviso, si è trovato bloccato al chilometro 61, praticamente a due chilometri e mezzo da Vittorio Veneto. Ed è rimasto imbottigliato per oltre un’ora, mentre la coda si allungava a dismisura. Gli automobilisti hanno spento il motore e hanno atteso l’arrivo dei soccorsi, preoccupati che potesse essere successo un incidente mortale. Nella sfortuna, invece, si è trattato di un furgone a fuoco e, miracolosamente, nessun ferito.

L’allarme partito dagli automobilisti ha fatto scattare le operazioni di soccorso: in breve tempo sono giunti da Treviso i Vigili del fuoco, con quattro autobotti e un mezzo, per spegnere le fiamme partite, molto probabilmente, dal surriscaldamento del vano motore. È intervenuta anche una pattuglia della polizia autostradale.

I pompieri hanno lavorato per circa un’ora, mentre del furgone non è rimasta che la carcassa. Quindi, una volta spento l’incendio sono state spostate le lamiere dalla carreggiata e il trafficvo sta cominciando adesso a ripartire.

