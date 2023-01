Meno posti letto e chiusure, l'Hotel Miramonti riparte, il sindaco firma l'ordinanza: ecco le misure di sicurezza

CORTINA D'AMPEZZO - Lo storico Hotel Miramonti di Cortina D'Ampezzo "riparte" dopo aver adottato alcune misure che soddisfano le condizioni di sicurezza antincendio. Il sindaco, Gianluca Lorenzi, ha emesso oggi 27 gennaio 2023 un'ordinanza con cui viene annullata la revoca della licenza, disposta il 18 gennaio scorso su richiesta della Prefettura di Belluno, in seguito a un controllo dei Vigili del Fuoco. La Ditta Magazzini Zanchetta snc di Mareno di Piave (Treviso), proprietaria della struttura, ha recepito e si atterrà alle indicazioni del Comando provinciale del Corpo, indicate nell'ordinanza.

La messa in sicurezza

Le misure prese dalla proprietà del Miramonti, in particolare, puntano alla riduzione del rischio di incendio. Tra di esse figurano la chiusura di alcuni spazi, tra cui l'autorimessa, le sale congressi al piano interrato, e l'utilizzo della «Sala Cristallo» per un massimo di 40 persone, solo per gli ospiti "interni" e con la presenza di un addetto antincendio. È inoltre prevista la riduzione di 45 posti letto, con la chiusura delle camere che si trovano più lontano dalle vie di fuga; ulteriore chiusura riguarda impianti "pericolosi" come la biosauna, la sauna finlandese, il bagno turco e i caminetti a legna. Viene infine prevista la presenza di una squadra di addetti antincendio nelle ore notturne - anche con vigili del fuoco volontari di Cortina - e controlli antincendio giornalieri con un apposito registro, l'eliminazione di arredi che siano di intralcio all'esodo; ulteriori estintori e manichette antincendio e una «edizione speciale» del piano di emergenza. Il Comando provinciale dei pompieri ritiene le misure «sufficienti a consentire il prosieguo dell'attività ricettiva dell'albergo» per i 45 giorni necessari alla presentazione della documentazione per il superamento definitivo delle criticità trovate nel sopralluogo del 2 settembre 2022, che avevano dato il via alla procedura di revoca della licenza.