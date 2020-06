A Cortina riparte il 4 di luglio la Freccia nel Cielo per raggiungere le Tofane

CORTINA D'AMPEZZO - A Cortina d'Ampezzzo ripartirà, il 4 di luglio, la Freccia nel Cielo per raggiungere le Tofane sotto lo slogan «Respira la montagna» per promuovere un'estate nel cuore delle Dolomiti per riscoprire la libertà: dal forest bathing ai segreti delle stelle, viaggiando tra i sapori dell'enogastronomia ad alta quota. La nuova cabinovia Tofana - Freccia nel Cielo riparte per una stagione estiva dedicata al turismo slow e al gusto.

Dal centro di Cortina d'Ampezzo a Col Druscié (1.778 m) in soli 8 minuti per intraprendere escursioni, seguire lezioni di yoga, conoscere le stelle visitando l'Osservatorio Astronomico Helmut Ullrich e deliziare il palato tra il Ristorante Col Druscié 1778 e il Masi Wine Bar al Druscié. Le 47 moderne cabine riprendono il trasporto dei passeggeri garantendo tutte le misure necessarie per far vivere un'esperienza indimenticabile nel rispetto delle norme previste per la sicurezza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA