CORTINA D'AMPEZZO - Sono numerosi gli atleti del Dolomiti Almaviva di Cortina impegnati nelle competizioni nazionali, previste nelle prossime settimane, utili anche per definire le squadre azzurre per i più importanti tornei mondiali, attesi a fine inverno e in primavera. Trascorso un anno dall’oro olimpico di Pechino 2022, Stefania Constantini si appresta a giocare il Tricolore di doppio misto, certamente non in coppia con Amos Mosaner, con cui vinse in Cina. Nella finale italiana, a Pinerolo, l’11 e 12 marzo, Stefania gareggerà con Sebastiano Arman, con il quale partecipò già ai Mondiali 2022, alla fine della passata stagione. Allora la decisione fu motivata dall’indisposizione di Amos Mosaner, quest’anno in squadra come in passato con Alice Cobelli, che è anche la sua fidanzata.

Da Pechino 2022 Stefania non hanno mai giocato né insieme né contro, nel doppio misto: a Pinerolo sarà la prima volta. Da Cortina partiranno altre 2 squadre del Club Dolomiti: una composta dall’esperta Diana Gaspari e dal giovane Giacomo Colli; una seconda con Giulia Zardini Lacedelli e Francesco De Zanna. Dalla collaborazione fra Cortina e Cembra è sortita anche la coppia Marta Lo Deserto con Mattia Giovanella; a Pinerolo ci sono Angela Romei, tesserata Dolomiti, con Simone Gonin. In ogni caso ci saranno dunque atleti del Dolomiti a medaglia. Nel curling femminile, la squadra di Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, seguita da Violetta Caldart, ha concluso la qualificazione per le finali nazionali dominando il girone, con un percorso netto di 10 vittorie consecutive, le ultime a Cortina la scorsa fine di settimana. Il Dolomiti Almaviva è pertanto in testa alla classifica, con un evidente distacco sulle altre formazioni. Le stesse giocatrici compongono la squadra nazionale femminile: in accordo con la Federazione è stato fatto un programma di preparazione di alto livello, per allestire una formazione competitiva alle Olimpiadi 2026, che si giocheranno proprio nello storico stadio cortinese.

Nel campionato maschile, la giovane squadra ampezzana è seconda dietro alla rappresentativa nazionale dello skip Joel Retornaz (Trentino curling). Il team Dolomiti di Giacomo Colli, con Alberto Zisa, Francesco de Zanna, Edoardo Alfonsi e Alberto Cavallero, seguiti dall’allenatrice Diana Gaspari, ha sommato 7 vittorie e 3 sconfitte ed è al secondo posto. Ha maturato comunque una nuova e importante esperienza, con trasferte all’estero, con la partecipazione a impegnativi tornei in Europa e Nordamerica. A breve saranno definite le date e le sedi delle finali nazionali, a cui le prime 4 si qualificheranno per giocarsi lo scudetto 2023, a conclusione della lunga e intensa stagione agonistica.