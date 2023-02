CORTINA D’AMPEZZO - Sono 263 gli Atleti Azzurri d’Italia iscritti alla sezione Cortina Belluno. Il presidente Giorgio Triches ne parla con compiacimento: «Stiamo crescendo di numero, siamo gli unici, mentre le altre sezioni diminuiscono. L’hockey su ghiaccio ha un ruolo fondamentale, nel panorama delle discipline nelle quali eccelle Cortina. Abbiamo tesserati di altri comuni della provincia e d’Italia, ma la parte maggiore è di Cortina». Triches stesso ha giocato a hockey, quindi valuta con particolare coinvolgimento il titolo italiano: « È davvero molto positivo, perché il Cortina ha lavorato bene, facendo crescere il vivaio, in collaborazione con altre società del territorio: è una strada da seguire, per far crescere il movimento. Altri club preferiscono assoldare oriundi, per aumentare la caratura tecnica e ottenere risultati, ma così non si fa crescere lo sport».

I CAMPIONI

In un paese di montagna, cinquemila anime, i campioni dello sport sono davvero tanti. Nello sci tutti pensano a Kristian Ghedina, alle sue tredici vittorie in Coppa del mondo, alle medaglie mondiali, alle guasconate in pista. Prima di lui Bruno Alberti, sei volte campione italiano, dodici anni in nazionale, concorrente a tre Olimpiadi e tre Mondiali, più volte vincitore del trofeo “Ilio Colli”, gara internazionale sulla pista Olympia della Tofana, poi accorpata nella Coppa del mondo. Da un anno brilla in Ampezzo la medaglia d’oro olimpica di Stefania Constantini, nel curling, ai Giochi di Pechino. Mattia Gaspari sfreccia lungo le piste ghiacciate, a 130 all’ora, gettato testa in avanti su uno skeleton d’acciaio: ai recenti Mondiali ha chiuso al settimo posto, in passato ha conquistato più di una medaglia iridata. René De Silvestro abita a San Vito, scia in valle, corre per il Bob club Cortina, è costantemente sul podio in Coppa del mondo e ai Mondiali, pensando già alle Paralimpiadi in casa, fra tre anni. Sugli sci stretti eccelle Anna Comarella, già concorrente in più edizioni dei Giochi olimpici, dei Mondiali, in Coppa di sci di fondo. Fra i giovanissimi dello sci alpino sta sorgendo l’astro di Ambra Pomarè, una delle tante stelle del firmamento dello Sci club Cortina, approdata quest’anno al circuito continentale, pronta per l’esordio in Coppa del mondo, che non dovrebbe tardare.

LO SCENARIO