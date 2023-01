CORTINA D’AMPEZZO Lo sport a Cortina non si ferma più. In questi giorni ferve l’attività sulla pista San Zan, nel comprensorio sciistico di Socrepes, per allestire il tracciato della Coppa del mondo di snowboard, che si corre sabato 4 febbraio. Tutto deve essere pronto per venerdì 3, quando ci saranno le prove. E’ la settima gara di Coppa che si disputa a Cortina quest’inverno, a testimoniare la crescente attenzione della Federazione internazionale. E non è ancora finita. Si è cominciato il 17 dicembre scorso, con il parallelo di snowboard, sul monte Faloria. Dal 20 al 22 gennaio le tre gare di sci femminile; il 28 e 29 gennaio i due recuperi di supergigante maschile. La squadra nazionale italiana va a nozze, quando si tratta di correre a Cortina: in tutte e sei le gare di quest’inverno c’è stato finora qualche Azzurro sul podio, con le vittorie di Roland Fischnaller e Sofia Goggia; il terzo posto di Elena Curtoni e Marta Bassino; il terzo di Mattia Casse e il secondo di Dominik Paris. La lista si allunga e si tinge d’oro se si guarda lo scorso anno, con le tre vittorie di Sofia Goggia ed Elena Curtoni nello sci, Michela Moioli con lo snowboard.

TRACCIATO SPETTACOLARE

«Siamo sicuramente a buon punto con la preparazione della pista – assicura Denis Constantini, presidente dello Snowboard club Cortina – la società di impianti a fune Ista ha messo in campo tutte le forze, per darci una mano, per produrre la neve, oltre ai mezzi battipista, necessari per allestire il tracciato di questa tappa cortinese di Coppa». Lo snowboardcross è una delle specialità più spettacolari: il tracciato è mosso e animato, con dossi e cunette, salti, curve paraboliche. Servono centinaia di metri cubi di neve, per erigere tutte queste strutture provvisorie, costruite con la perizia di tecnici specializzati, giunti a Cortina per l’occasione. «Rispetto all’anno scorso, alla prima edizione, la pista è stata leggermente accorciata, nella parte superiore, per riuscire ad avere la neve necessaria – dice Constantini – le condizioni per sparare quest’anno non sono mai state ottimali. Il tracciato resta comunque molto tecnico e spettacolare».

PISTA ILLUMINATA A GIORNO

Il pubblico che salirà a Socrepes, per assistere dal vivo, così come quello che seguirà l’evento in televisione, godrà quindi di uno spettacolo assicurato: «L’appuntamento è alle 18.30 di sabato 4 febbraio. Si corre in notturna, con la pista illuminata a giorno, davvero emozionante. Il pubblico può accedere liberamente e gratuitamente; non ci sono restrizioni, né biglietti. Alla fine è previsto pure un concerto, per completare la festa». Da quest’anno anche le gare di snowboard rientrano nell’attività di Fondazione Cortina, in questo caso in accordo e collaborazione con lo Snowboard club Cortina. Sarà così anche per gli appuntamenti successivi, di un inverno che non vuole finire. La prossima settimana ci sarà la prima tappa di Coppa del mondo di snowboard paralimpico. Dal 14 al 17 marzo ci saranno le Finali di Coppa del mondo di sci alpino paralimpico, con gare di slalom e gigante, sulla pista Olympia.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Ci saranno quindi i campionati Italiani di sci alpino paralimpico, alle Cinque Torri; poi gli Italiani di sci alpinismo e infine la Alpinathlon di metà aprile, dal centro di Cortina al monte Faloria, metà di corsa, metà con le pelli. Non manca lo sci nordico: questa fine di settimana torna la granfondo Dobbiaco – Cortina, con due gare, una a tecnica classica, l’altra skating, che si concluderanno nel piazzale della stazione, sabato 4 e domenica 5 febbraio. Gli organizzatori stanno completando il tracciato, lungo la sede della vecchia Ferrovia delle Dolomiti, utilizzato ancora una volta, malgrado tutte le difficoltà, tecniche e burocratiche, che hanno penalizzato questo sport in questa stagione.