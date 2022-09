ALTO AGORDINO - « Convocherò con urgenza la commissione referendaria istituzionale: il percorso deve andare avanti. E pure velocemente. Attendiamo ormai da troppi anni » . È lapidario il sindaco di Colle Santa Lucia , Paolo Frena , che parla anche nella veste di presidente di quella commissione che è organismo ufficiale che dal 2007, anno di convocazione del quesito referendario, gestisce la questione referendum ladino . L e comunità di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana, assieme a quella di Cortina, aspettano una risposta. Dopo tre lustri d’attesa per avere il via libera o meno per il cambio provincia tra Belluno e Bolzano, i territori rivendicano l’esito del quesito che nel 2007 registrò una schiacciante maggioranza di “sì” a favore del passaggio in Alto Adige. A ricordare l’iter e a sollecitare la nuova Amministrazione comunale ampezzana ci ha pensato, negli scorsi giorni, la Union de i Ladis d’Anpezo, presieduta da Elsa Zardini, che ha richiamato l’attenzione del sindaco Gianluca Lorenzi. E ora i due sindaci di Colle e Livinallongo sono chiarissimi: «Si va avanti».

QUI COLLE SANTA LUCIA

« Come sindaco nei precedenti mandati - sottolinea il sindaco di Colle Santa Lucia , Paolo Frena - e come primo cittadino ora sono sempre stato molto chiaro, anche nell’ultima campagna elettorale di due anni fa: il passaggio dei tre Comuni ladini in Alto Adige è per me punto cardine del mio programma » . Ora, con il cambio di guardia alla guida del Comune di Cortina, era attesa la nomina dei due consiglieri delegati a seguire la faccenda. « I nomi adesso ci sono - prosegue - e sarà quindi mia cura convocare al più presto la commissione referendaria istituzionale per capire cosa fare e come muoversi. In attesa che anche il Comune di Livinallongo del Col di Lana faccia la stessa cosa » . « Il percorso referendario - conclude Frena - deve continuare fino a che possa essere portato a termine. È nostra intenzione, a questo proposito, impegnarci strenuamente affinché si possa raggiungere l’obiettivo prefissato. E quindi il passaggio in Provincia di Bolzano. Ma anche, almeno, poter avere la consapevolezza che la richiesta proveniente dalla stragrande maggioranza delle nostre popolazioni è stata bocciata » .

QUI LIVINALLONGO