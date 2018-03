È morta Claretta, la docile cerva del Comelico mascotte del paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Claretta non ce l'ha fatta. Traumi pregressi e l'avanzata età non hanno dato scampo all'animale che i giorni scorsi è morto nel Centro provinciale "Zuppani" che si trova in località Pasa in comune di Sedico. Nonostante le cure del veterinario e i tanti accorgimenti messi in atto dal Corpo di polizia venatoria della Provincia, Claretta è deceduta. L'animale era diventato famoso perchè, molto docile, si faceva avvicinare dagli uomini dai quali riceveva cibo e coccole. Claretta era originaria dei boschi di Comelico Superiore (Belluno) ed era diventata la mascotte del paese. I mesi scorsi i vigili del distaccamento di Santo Stefano di Cadore e la polizia venatoria provinciale avevano soccorso Claretta in localià Sega Digon a Comelico Superiore perchè presentava una ferita all'arto destro posteriore. L'ungulato era stato quindi trasportato al centro venatorio di Sedico. Per far tornare a casa Claretta era stata lanciata una petizione e raccolte numerose firme. Inviati anche appelli alle autorità locali.