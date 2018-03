Cencenighe, un grosso masso precipita sulla strada per Chenet

CENCENIGHE - Frana sulla strada che da Cencenighe Agordino porta alla frazione di Chenet. Un grosso masso e una gran quantità di detriti sono rotolati sulla sede stradale. Non ci sono feriti: in quel momento non passava nessuno. Sono subito intervenutio i vigili del fuoco di Agordo e la strada è rimasta temporaneamente chiusa. Tecnici del Comune sono sul luogo per valutare gli interventi di sicurezza.

