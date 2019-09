© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava percorrendo la strada Statale 52, in direzione Padola, quando all’altezza del tornante di Sega Digon ha cappottato. A finire ruote all’aria, di traverso sulla carreggiata, un tir sloveno, con rimorchio, che viaggiava carico di tronchi. Solo il caso ha voluto che il mezzo pesante non travolgesse nessun veicolo. Fortunatamente illeso anche il conducente. Sul posto, dal comando provinciale di Belluno, è stata inviato il camion gru dei vigili del fuoco. Nel frattempo toccherà alle forze dell’ordine valutare eventuali responsabilità e violazioni al codice della strada. Per la statale Carnica si è resa necessaria la chiusura. Ciò che è certo è che l’accaduto ha riaperto il dibattito sulla sicurezza in Comelico dopo la tempesta Vaia. Sono migliaia i tir che devono passare per la valle per portare fuori il legname sradicato o schiantato a ottobre dello scorso anno. Un effetto collaterale del disastro. Un prezzo in più da pagare per la popolazione locale. Proprio per limitare al massimo l’impatto con il traffico dei vacanzieri e favorire, per quanto possibile il turismo, i primi cittadini durante il mese di agosto avevano anche messo a punto delle ordinanze così da limitare il traffico dei mezzi pesanti, consentendone il passaggio praticamente solo nelle ore notturne. Ordinanze e limitazioni che allo scadere imporranno probabilmente nuove valutazioni. Ieri sera è andata bene ma in molti si chiedono se non sia stato solo un caso