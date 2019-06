Rogo in mansarda di 300 metri quadrati: intossicata una giovane donna

BORCA DI CADORE - I vigili del fuoco sono intervenendo a Borca di Cadore (Belluno) per l'incendio di una mansarda; una donna è rimasta leggermente intossicata. I pompieri arrivati da Cortina e con i volontari ampezzani e di San Vito, Pieve, Borca e Valle di Cadore a cui si sono aggiunti anche il personale di Bellluno per un totale di sette automezzi, tra cui due autoscuole il carro aria e 17 operatori, hanno operato per lo spegnimento della mansarda di circa 300 metri quadrati di un'abitazione. La persona che occupava la mansarda è riuscita a uscire di casa autonomamente, senza riportare ferite. La giovane donna portata in ospedale è la residente del piano inferiore, che ha respirato del fumo.

