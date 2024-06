LONGARONE - Sindaco, Comitato cittadini e commissario: tutti soddisfatti. In un nuovo incontro, definito “positivo” dalla stessa amministrazione comunale, è stata presentata, ed accettata con soddisfazione da tutte le parti, la soluzione che evita la strada sopraelevata alta otto metri rispetto al profilo della fiera. La soluzione tanto attesa consiste nell’innalzamento di circa due metri del ponte Campelli, quello che uscendo da Longarone e dalla zona fiera, permette l’accesso a Codissago e la salita verso la Val Cellina.



LA SODDISFAZIONE

«Sono soddisfatto – esordisce il sindaco Roberto Padrin – e anche dal punto di vista visivo l’impatto è stato di molto ridotto». L’incontro tra commissario, Comune e Comitato sulla variante di Longarone inserita fra le progettualità di Milano Cortina 2026 è andato in scena ieri. E al termine del confronto il primo cittadino può dire: «Una tappa che segna la prosecuzione del dialogo, che appare costruttivo e proficuo, tra il comune di Longarone, il Comitato per la variante, un gruppo di cittadini e il commissario di Governo, Fabio Saldini, in merito all’opera infrastrutturale della variante di Longarone prevista nell’ambito delle opere olimpiche». Il punto di equilibrio raggiunto è così gratificante che dal commissario Saldini arriva immediato l’annuncio di «un’assemblea pubblica per presentare i risultati del lavoro condiviso con il Comune e i cittadini». Un impegno, quello dell’incontro, che per il momento non può certo essere assunto da Padrin la cui conferma nell’incarico di sindaco è sottoposta al voto del 9 e 10 giugno. Dice lo stesso primo cittadino: «Si è riusciti, nei modi e nei tempi previsti, a raggiungere un ottimo risultato. Sono state presentate le migliorie richieste dall’amministrazione comunale e dai cittadini. È stato fatto un passo fondamentale, lavorando in sinergia con un obiettivo: realizzare la variante e realizzarla al meglio possibile, riducendone gli impatti visivi e in qualche modo anche sociali sulla comunità. Sono state gettate le basi affinché questi presupposti diventino realtà con il miglioramento del tratto di strada tra la confluenza del Maè e la fiera. Il commissario Saldini ha presentato un progetto che ha colto tutte le richieste avanzate e che a questo punto va molto bene. Chi negli ultimi mesi aveva voluto alzare i toni, dicendo che i tempi erano ormai superati, che la cittadinanza era stata coinvolta solo a cose fatte e che non ci sarebbe più stata possibilità alcuna di modificare il progetto viene oggi smentito dai fatti. L’amministrazione comunale ha sempre orientato la sua azione al miglioramento del progetto, consapevole di avere in Simico un interlocutore attento al territorio».



I CITTADINI

A nome del comitato anche Renato Migotti e Armando David accolgono positivamente il passaggio di ieri: «Siamo soddisfatti a nome del Comitato. Abbiamo verificato la disponibilità del commissario con una viabilità molto aderente al piano di campagna e risolvendo l’attraversamento del ponte Campelli con una modifica al ponte stesso, evitando così la necessità della sopraelevata. Grazie alla sinergia creatasi subito tra Comitato, Comune e commissario, possiamo oggi vedere concretizzati gli sforzi di tutti per un’opera utile a Longarone e alla viabilità locale. Saldini e il sindaco sono stati di parola». Le migliorie al progetto, che non influiranno sulle tempistiche di realizzazione, trovano d’accordo anche il gruppo di cittadini, coordinato da Antonio De Bona, che subito si era espresso per la realizzazione della variante come opera indispensabile a Longarone e alla sua comunità.