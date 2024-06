VENEZIA - Come già la Marmolada, così ora la Tofana. Le omonime società funiviarie hanno perso le loro battaglie contro il potenziamento dei “ripetitori” sulle rispettive montagne. In quest’ultimo caso, in particolare, prima l’Agcom e adesso il Tar del Lazio hanno stabilito che è legittima la richiesta dell’azienda Cellnex Italia di accedere all’impianto, il cui spegnimento altrimenti «causerebbe l’assenza di una adeguata copertura della pista da sci» e dunque problemi per la sicurezza degli sciatori.



LA CONTROVERSIA

Tofana è titolare a Cortina d’Ampezzo della concessione di linea relativa alla funivia Col Drusciè-Ra Valles, località in cui è situata la stazione radio base negli spazi adiacenti alla piazzola di arrivo della linea “Freccia nel cielo”. La controversia è scaturita dalla decisione di non rinnovare il contratto di locazione con Wind Telecomunicazioni, a cui in seguito è subentrata Galata, divenuta poi Cellnex, per ospitarne le apparecchiature tecnologiche. La questione nel 2022 è stata affrontata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazione, che ha stabilito le modalità di accesso all’infrastruttura fisica, in modo da consentire l’ammodernamento, l’ampliamento e il rafforzamento dell’apparecchiatura esistente.

Nel corso della vertenza, Cellnex ha depositato agli atti una relazione di Wind Tre, a supporto della tesi secondo cui la chiusura dell’impianto avrebbe causato una carenza di copertura radiomobile nell’area interessata, argomentazione a cui Tofana ha replicato con una contro-perizia.



LA VALUTAZIONE

Davanti al Tribunale amministrativo regionale, la società funiviaria ha sostenuto che Cellnex non è un gestore di servizio pubblico, bensì «un’attività imprenditoriale privata». I giudici di primo grado (il verdetto è appellabile in Consiglio di Stato) hanno però rigettato questo e tutti gli altri argomenti del ricorso, affermando che «il provvedimento appare perfettamente conforme alla normativa vigente» ed è «ineccepibile la valutazione dell’Autorità» sui rischi per l’incolumità delle persone nel comprensorio sciistico. Gli utenti, «pur potendo effettuare chiamate di emergenza tramite l’eventuale utilizzo di altre reti mobili non potrebbero, ad esempio, utilizzare la rete dati che potrebbe consentire loro di inviare informazioni utili al tempestivo posizionamento degli stessi in caso di incidente, come ad esempio nel caso di invio rapido «della posizione Gps per il tramite di applicativi di instant messaging quali ad esempio WhatsApp e similari) o di utilizzare mappe interattive per orientarsi sulle piste da sci ma anche nei sentieri, strade ferrate o piste di mountain bike/e-bike».

Dunque il Tar ha reputato corretto il ragionamento dell’Agcom, nel rimarcare che «ai fini della gestione efficiente ed efficace di un’eventuale situazione di emergenza sia opportuno fornire ai soccorritori (anche per tramite di soggetti terzi) ogni informazione utile al ritrovamento dell’utente finale, quali appunto la posizione esatta del terminale ed eventuali documentazioni fotografiche attestanti la posizione del soggetto e il relativo ambiente circostante».