VENEZIA - Sono in 12 e hanno cognomi come da Silva, Coelho, Rodrigues, Dematté, da Veiga, Dietrich. Ma discendono tutti da Angelo Lazzaris, nato nel 1862 a Forno di Zoldo e morto nel 1942 a Siderópolis, che all’epoca si chiamava Nova Belluno perché era popolata pressoché solo da emigranti bellunesi: come lui e la moglie Lucia Scussel, partiti dalle Dolomiti nel 1893 e rimasti in Brasile con i loro 14 figli, generando uno sterminato albero genealogico di nipoti e pronipoti. Come appunto la dozzina di cugini che, guidati dall’archeologo Gerson Levi Lazzaris, l’unico ad aver mantenuto il patronimico del trisavolo, hanno ottenuto dal Tribunale di Roma il riconoscimento della cittadinanza italiana e dal Comune di Val di Zoldo l’iscrizione nel registro dello stato civile, dopo essere diventati in Veneto il caso-pilota del ricorso al Tar del Lazio che tanto ha fatto discutere in questi mesi. «Sono brave persone che hanno solo esercitato un loro diritto dopo un’attesa di una decina d’anni, dovuta alle inefficienze della burocrazia», dice Giacomo Renzo Scussel, sindaco zoldano al tempo del gemellaggio con la località dello Stato di Santa Catarina.

L’ORDINANZA

Cittadino onorario di Siderópolis, dov’è tornato a dicembre per rappresentare l’attuale sindaco Camillo De Pellegrin alla cerimonia in cui è stato rinnovato il gemellaggio con Val di Zoldo, è lo stesso Scussel a farci leggere l’ordinanza con cui lo scorso 29 gennaio la giudice Lucia Faraglia ha accolto la causa patrocinata dall’avvocato Giovanni Bonotto. «Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l’avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l’aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio Fioravante Lazzaris, che l’aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti», scrive il Tribunale, dichiarando «provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano» ai 12 richiedenti. Dunque nessun imbroglio: gli interessati «avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all’autorità consolare», si legge nel provvedimento, «senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario». Ma è rimasta senza riscontro la richiesta presentata «nel 2021 al Consolato generale d’Italia a Curitiba», il quale anzi «ha in corso l’evasione di richieste formulate diversi anni addietro», quando invece «i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo». Ravvisando una «lesione dell’interesse» a danno dei ricorrenti, perciò, è stato ordinato «all'ufficiale dello stato civile competente» e cioè al sindaco De Pellegrin di procedere ai necessari adempimenti, com’è alla fine avvenuto facendo decadere il ricorso per ottemperanza al Tar del Lazio.

LA VITA

Afferma ora Scussel: «Se c'è tanto lavoro per gli avvocati, ciò è dovuto alla resistenza passiva opposta da Consolati e tanti (non tutti) Comuni italiani. Prima di rivolgersi al legale con i cugini, Gerson aveva aspettato per anni una risposta dall’autorità consolare, senza mai riceverla. All’inizio aveva tutta l’intenzione di trasferirsi in Italia per lavorare, ma dopo un decennio la vita è andata avanti e non è più così sicuro di trasferirsi qui. Nel frattempo le pratiche si sono accumulate in municipio a Val di Zoldo». Nel paese che conta 2.760 abitanti, l’ufficio Anagrafe dispone di una figura e mezza per smaltire 700 fascicoli arretrati. Sono le richieste dei discendenti di quei 200 zoldani, appartenenti a 37 famiglie, che nel 1893 lasciarono Forno insieme ad Angelo Lazzaris.