AGORDO - La comunità di Agordo piange la scomparsa di Marina Rita Nessenzia in Zanon, scomparsa dopo lunga malattia all'età di 63 anni. Una vita legata alla famiglia, alla musica e all'associazionismo agordino. Nessenzia è stata fin dagli anni '90 insegnante di educazione musicale alla scuola media di Agordo, ma il suo impegno legato alla diffusione della cultura delle sette note, è stato prolungato anche con il complesso "I Musici" di cui era stata fondatrice e componente per lungo tempo, contribuendo con il suo impegno a far sì che tale formazione assurgesse al ruolo di "ambasciatore" in tutta Italia degli alunni di Agordo.

IL RICORDO

«Molti alunni della scuola -sottolinea il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Agordo, Giovanni Paolo Zanin- hanno potuto sperimentare la bellezza e la soddisfazione di cantare in coro, raggiungendo livelli notevoli, testimoniati anche dai premi ottenuti in vari rassegne di livello nazionale, ma soprattutto sviluppando competenze trasversali e raggiungendo valori fondamentali per la vita, a partire dall'importanza dell'ascolto degli altri, della costanza dell'impegno e contemporaneamente divertendosi, in una rete di relazioni positive con i coetanei. La maggiore testimonianza di questo deriva dall'osservare i numerosi anni in cui i ragazzi rimanevano legati al gruppo, pur avendo terminato la scuola media. L'impegno di Marina in questa attività era totale: ha sempre dedicato moltissimo tempo ed energia per rendere possibile la realizzazione delle attività del coro. La sua dedizione allo studio e alla ricerca continua di un repertorio di livello musicale significativo e che risultasse attraente e ricco di soddisfazione per gli alunni, la portava a spaziare in epoche diverse e in tradizioni di tutto il mondo, stimolando così i coristi ad ampliare le proprie conoscenze in modo attivo e coinvolgente».

GLI INTERESSI

L'impegno di Marina Nessenzia nel volontariato e nella cultura agordina è stato trasversale. Ha diretto infatti per molto tempo la "Nuova Corale", coro della parrocchia di Santa Maria Nascente di Agordo, con la finalità dell'accompagnamento delle liturgie nelle feste principali e nella diffusione della cultura musicale. Da ricordare inoltre il suo forte legame con il territorio, testimoniato ad esempio con le celebrazioni in memoria dei caduti sul lavoro e in onore di Santa Barbara, patrona dei minatori.

Significativa anche la partecipazione ad altri eventi, insieme ai Musici e/o ad altre realtà corali, organizzati dal Circolo Culturale Agordino e dall'Asac.

L'ESTREMO SALUTO

Marina Nessenzia lascia nel dolore il marito Giorgio, il figlio Davide con Elisabetta, la mamma Nerina, il fratello Alessandro. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa di Agordo oggi alle 14.30.