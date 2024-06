Cortina, turisti bloccati nella tempesta di neve a 2300 metri di quota. Scattano i soccorsi: salvati nella notte

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Turisti bloccati ad alta quota: scattano i soccorsi per salvarli. Bloccati a 2300 metri di altezza per ore, sotto la tormenta di neve, senza alcuna possibilità di tornare al punto di partenza. L'esperienza che hanno vissuto ieri (31 maggio) due turisti stranieri, un 49enne inglese e un 26enne belga. Erano partiti nel tardo pomeriggio, alle 17.15, dal valico alpino delle Dolomiti "Passo Tre Croci", a pochi chilometri da Cortina D'Ampezzo, per raggiungere il Rifugio Vandelli. Scesi dalla parte di Forcella Marcuoira, però, non sono riusciti a proseguire oltre. Il motivo? Erano partiti con calzature e abbigliamento inadeguato per affrontare il tragitto .

Colti impreparati dalla neve, i due turisti non erano nemmeno in grado di tornare indietro.

Turisti salvati in montagna

Così i due escursionisti non hanno potuto far altro che chiedere aiuto. Due squadre di soccorritori, una del Soccorso alpino di Cortina e una della Guardia di Finanza, sono dunque partite verso sera per salvarli, dopo aver ricevuto indicazioni riguardo al punto esatto in cui si trovavano. Li hanno raggiunti intorno alle 23, per poi riaccompagnarli a valle. L'intervento di soccorso si è concluso con successo verso l'1 di notte.