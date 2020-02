VAL DI ZOLDO - Doppia caduta dalla seggiovia ieri negli impianti di Val di Zoldo con due bambini rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Prosegue quindi la stagione nera delle cadute dagli impianti che da gennaio ha visto questo tipo di incidenti verificarsi sulle piste di sci del Trentino, a Brentonico, poi ad Auronzo e ora a Zoldo.

Feriti ieri a Pecol un baby-sciatore di 14 anni di Treviso, precipitato dall’altezza di 3 metri e una bimba di 8 anni della provincia di Bologna caduta dall’altezza di 4 metri. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri sciatori del comprensorio sciistico “Civetta”, impiegati servizio vigilanza e soccorso piste da sci. Entrambi i ragazzini feriti erano provvisti del regolare casco protezione omologato, come prevede la legge. Sono in corso accertamenti: procede la stazione carabinieri della Val di Zoldo. Non è stato possibile avere un commento o una spiegazione sull’accaduto dai referenti degli impianti, nonostante i ripetuti tentativi di contattare il presidente della società, infatti, non c’è stata riposta.



IL PRIMO INCIDENTE

Erano le 10.45 di ieri quando è accaduto l’incidente che ha coinvolto il 14enne di Treviso a Pecol, in Val di Zoldo. Secondo quanto ricostruito dai militari il ragazzino non avrebbe atteso la risalita della seggiovia, e prima di arrivare a destinazione si sarebbe lanciato nel vuoto da un’altezza di 3 metri finendo rovinosamente al suolo. È stato soccorso dai militari e affidato all’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Treviso: affidato alle cure del medici del pronto soccorso è stato dimesso poco dopo. Insomma un miracolato.

IL SECONDO INCIDENTE

Più grave l’altro evento accaduto ieri sempre nel comprensorio della Val di Zoldo. Dopo solo un’ora, alle 11.45 una bimba di 8 anni di Sasso Marconi (Bo) è caduta dalla seggiovia in movimento, in corrispondenza della pista Grava, dall’altezza di 4 metri, finendo rovinosamente al suolo. In questo caso è intervenuto l’elicottero e la piccola è stata portata all’ospedale di Belluno con un grave politrauma e è stata poi trasferita a Treviso.

ALTRI SOCCORSI

Ma è stata una giornata nera, quella di ieri, per le cadute e gli incidenti sulla neve. Sempre in Val di Zoldo è rimasta ferita anche una turista ceca di 48 anni, che è rimasta ferita in zona Pecol. La donna ha riportato un trauma al bacino, sembrerebbe sempre dopo una caduta dalla seggiovia, ma su questo non c’è conferma. È stata elitrasportata all’ospedale di Belluno: dopo gli accertamenti del caso è stata dimessa. C’è stato poi un intervento sul Pordoi, comune di Livinallongo del Col di Lana, per un politrauma di un ragazzo olandese di 12 anni portato all’ospedale di Bressanone con un trauma cranico. Sempre in zona Marmolada una sciatrice straniera è stata soccorsa per un trauma cranico. Infine a Cortina, sul Nuvolau ferita una 33enne di Belluno, E.G., portata all’ospedale San Martino: ha sbattuto la testa e ieri sera era in osservazione.

