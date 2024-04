VAL DI ZOLDO - Fra qualche mese Milly Fontanella avrebbe compiuto 76 anni. Invece è morta nella notte fra sabato e domenica, nella sua casa di Astragal di Val di Zoldo. A portarla via, sembra, un improvviso malore che nessuno si spiega, visto che solo mercoledì scorso aveva partecipato ad un incontro pubblico organizzato da Libera a Fusine. Dopo gli studi a Trieste Milly era tornata in valle ed aveva iniziato ad insegnare a scuola. Con lei sono cresciute generazioni di ragazzi e ragazze.



L’IMPEGNO

Al lavoro aveva associato anche l’impegno politico, guidando – era il 2011 - una lista di sole donne in corsa in occasione delle elezioni amministrative in valle. Non era mancato il suo contributo nemmeno nell’associazionismo e da anni era una delle presenze importanti di Libera Belluno. Ora sono in tanti, increduli, a ricordarne il profilo, lo spessore e le tante attività in cui si era fatta conoscere ed apprezzare. «Ci conoscevamo da 45 anni – dice Massimo Pisello, già dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Forno – ed il nostro primo incontro avvenne a Perugia, nella gelateria Veneta di un altro zoldano, Costantino Costantin. Abbiamo lavorato molto insieme. E tutti, io compreso, le hanno sempre riconosciuto capacità uniche con i ragazzi: sapeva insegnare, sapeva parlare loro e sapeva ascoltarli; sapeva farli lavorare volentieri».



LE IDEE

Fra i tanti progetti, Milly aveva legato il suo nome e la sua passione a quello dei minisindaci: «Siamo stati fra i soci fondatori della rete di scuole dei consigli comunali dei ragazzi dei parchi nazionali, allargato poi ai parchi regionali ed il nostro esordio avvenne ventidue anni or sono in Sicilia, al Parco delle Madonie». Dice un’ex collega: «Era un punto di riferimento per tutti. E questa non è davvero retorica, anche se spesso lo si dice di chi è scomparso. Milly era davvero così, anche grazie alla sua capacità di smussare gli angoli. Aveva una grandissima cultura che mai però faceva pesare». Con altri compagni di viaggio si era battuta in difesa dello storico cimitero dell’Addolorata, posto fra le frazioni di Pieve e Campo, chiedendo che venisse conservato nel suo fascino e che gli alberi secolari non venissero tagliati. Un luogo magico, attivo dal 1836 al 1948, un vero e proprio archivio della memoria storica e spirituale della comunità. Una battaglia che non solo venne fatta propria dalla sezione di Belluno del Fai (Fondo ambiente italiano), ma che l’attivista Milly portò fin dentro l’aula del consiglio comunale.

IN POLITICA

Qui, come detto, sedette fra i banchi dell’opposizione dopo aver guidato una lista di donne in occasione delle amministrative del 2011. Convinta fu anche l’adesione a Libera e solo due anni or sono fu fra le promotrici del presidio dell'associazione Libera "Bellunese orientale" intitolata alla giovane Lia Pipitone uccisa dalla mafia nel 1983. Anzi: nell’ottobre del 2022 l’atto fondativo avvenne proprio nella sala Rizzardini di Fusine. Libera Belluno orientale è stata fra i primi a divulgare la notizia della sua scomparsa: “Tutto il gruppo di coordinamento di Libera Belluno si unisce al cordoglio di amici e familiari per la scomparsa della nostra cara amica Milly Fontanella che negli ultimi anni si era data da fare nel nuovo presidio Libera - Bellunese Orientale di cui era anche vice referente. Una figura sempre gentile e disponibile che ha dedicato la sua vita per gli altri e che fino all'ultimo ha dato il suo contributo con grande entusiasmo”. Nel 2020 Milly aveva perso in circostanze tragiche il marito, Maurizio Mazzorana, deceduto in giugno di quell’anno mentre, insieme a due amici, percorreva un sentiero sul monte Tavernazzo, sopra la Val Rosna, in Comune di Sovramonte. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di Pieve di Zoldo, alle 10.



