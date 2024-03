VAL DI ZOLDO - Con Liseo Casal, 72enne di Astragal di Val di Zoldo, non se ne va solo un consigliere comunale, ma una persona impegnata, da anni, a tutto tondo per la sua comunità, in prima linea soprattutto per tenere vive tradizioni e anima della propria frazione. Liseo è morto venerdì sera, 15 marzo, dopo che il male che lo aveva aggredito nella scorsa primavera, lo ha prima fiaccato impedendogli di continuare a dare il proprio contributo come aveva sempre fatto alle diverse attività in cui era coinvolto, poi definitivamente tolto dalla vita sociale. Lascia la moglie Malvina.

IN AZIONE

Nonostante la malattia, fino allo scorso agosto aveva continuato a partecipare all'attività del Comune, sempre presente in consiglio comunale. Il sindaco Camillo De Pellegrin lo ha ricordato così sul proprio profilo facebook: "Ci ha lasciato Liseo, un amico. Ci mancherà la sua grande lealtà, la forza di essere vero, onesto, appassionato, gentile e disponibile. Liseo era sempre e comunque sé stesso: ci mancherà il tuo sorriso sincero, pulito e mai scontato. Se n'è andato in silenzio, con grande dignità, lasciando in tutti noi un profondo vuoto. Caro Liseo, che l'amore che hai saputo dare, ti accompagni nel tuo ultimo viaggio". Angelo Casal, amico di Liseo, ricorda le tante cose in cui erano impegnati insieme: «Liseo era tuttora capo frazione, un impegno che portava avanti da una decina di anni. Insieme ci siamo dati da fare per mantenere viva la nostra frazione. Insieme ci eravamo impegnati per la ricostituzione della regola di Astragal di cui lui è sempre stato regoliere. Liseo era anche impegnato per l'attività della latteria. E poi per la festa patronale di San Sebastiano che cade in gennaio». Insieme i due amici organizzavano diverse attività e curavano il territorio. Insieme, per esempio, si occupavano delle adiacenze della chiesetta del paese, insieme si preoccupavano della stradina che dal piccolo paesino "du par da re".

IN AULA

Per Liseo questa era la seconda legislatura e il suo posto non verrà rimpiazzato dal momento che alle ultime amministrative si era presentata una sola lista e tutti i candidati erano stati eletti. Ora il suo posto rimarrà vacante. Il caso ha voluto che Liseo morisse proprio il giorno prima delle elezioni per il nuobo consiglio provinciale: impegno cui, se fosse stato in buone condizioni, non sarebbe mai mancato. A testimoniare l'affetto e la stima verso lo scomparso, ieri sono state tantissime le persone che si sono recate a casa sua dov'è morto per un saluto alla moglie.